Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България

12 август 2025, 15:23
Н ово мобилно приложение MedicinePrice, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България както в български лева, така и в евро, беше представено в Министерството на здравеопазването. 

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов посочи, че приложението MedicinePrice е проект, разработен заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране. Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и на тези, които са на свободния пазар. Кирилов посочи, че създаването му е част от подготовката за присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. и е приета мярка за гарантиране на прозрачност и стабилност в сектора на лекарствоснабдяването.

Министър Кирилов каза, че иска да обърне внимание върху няколко основни притеснения на хората, свързани с приемането на еврото - цените на лекарствата няма да се променят заради самото въвеждане на еврото. Всички стойности ще се изчисляват във фиксирания курс. Министърът каза още, че в приложението гражданите ще виждат цените едновременно в лева и в евро. Кирилов посочи, че се осигурява пълна прозрачност и стриктен контрол за предотвратяване на незаконни практики. Регулаторите ще следят за недопускане на спекулации или закръгления, водещи до необосновано поскъпване, уточни той.

Проблем с двойните цени на лекарствата

На 8 август 2025 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като държавна институция, пряко отговорна за ценовата регулация на лекарствените продукти в България, извърши успешна адаптация на поддържаните публични регистри, като обяви цените на лекарствените продукти и в евро, каза Мария Василева, член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Тя добави, че адаптацията на цените е направена преди определения срок.

Искам да подчертая, че превалутиране на цени на лекарствените продукти е извършено в съгласие с правилата за превалутиране и закръгляване и няма да доведе до промяна в действащите държавно регулирани цени, каза още Василева. Тя уточни, че мобилното приложение е разработено на базата на публичните регистри и е напълно безплатно. Мобилното приложение използва в реално време актуалните данни за лекарствените продукти и съответно за регулираните продажни цени на лекарствените продукти, добави тя.

От 8 юли: Безплатни антибиотици за деца до 7 години

Търсенето на лекарствен продукт в мобилното приложение може да се осъществи по няколко начина, обясни Василева. Един от начините е под търговско наименование, друг начин е по международно непатентно наименование, а за лекарствените продукти, които са включени в позитивния лекарствен списък, е дадена възможност за търсене чрез сканиране на баркода на опаковката, чрез камерата на мобилното устройство, уточни тя.

Освен за цените на лекарствените продукти, мобилното приложение може да даде информация и за това дали даден лекарствен продукт е по лекарско предписание или без. Също така може да се информираме дали даден лекарствен продукт се заплаща от НЗОК. 

Експертът посочи още, че мобилното приложение е полезно и за медицинските специалисти, за лекарите при предписването на лекарствените продукти, а за фармацевтите - при тяхното отпускане. Василева уточни, че цените в регистрите са пределни, съответно максимални цени, над които даден лекарствен продукт не може да се продава на територията на България. Крайната продажна цена в аптечната мрежа може да се различава от тази цена и то в резултат на наличието на различни търговски взаимоотношения, добави тя. 

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Източник: БТА, Николета Василева    
мобилно приложение цени на лекарствата НЗОК еврозона лекарствени продукти
