Автобус със студенти пламна в движение на пътя Казанлък – Стара Загора

А втобус се е запалил в движение на пътя между Казанлък и Стара Загора. Инцидентът станал във вторник сутрин, като на място са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Заради произшествието движението в района е сериозно затруднено. И в двете посоки са се образували километрични колони от автомобили, предаде NOVA.

От полицията започнаха да пренасочват трафика по обходни маршрути, за да се облекчи движението и да се осигури достъп на екипите, които работят на място.

В превозното средство пътували 27 студенти от Тракийския университет. За щастие, няма пострадали.

Шофьорът веднага е успял да отбие и всички слезли от автобуса. „Усетих някакъв дим, после видях и огъня. Отбих, отворих вратите, изкарах студентите. Почнахме да гасим пожара, но в един момент пламъците отново се разбушуваха”, разказа водачът.