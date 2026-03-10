Протест на служители на градския транспорт в Русе

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж

С лужители в градския транспорт в Русе излязоха на протест. Хората настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата - от 1 януари, предава NOVA.

Работещите в сектора се събраха пред депото, след което се очакваше да блокират движението на основно кръстовище на булевард „Трети март”. Първоначалният план обаче се осуети и от КНСБ смятат, че някой се опитва да саботира протеста.

„Наредено е на шофьорите да не минават през кръстовището, където трябваше да протестираме. Пренасочват автобусите и тролеите. Затова взехме решение да отидем пред „Арена Русе”, каза Иван Енчев.

По-късно днес синдикатите проведоха среща в общината с кмета, който заяви, че е разпоредил движение на градските линии с по-кратък маршрут, за да може гражданите да се придвижат до работа и до училище. Той също така е уверил, че още днес ще изпрати писмо до МФ, с което ще поиска да се удовлетворят исканията на демонстрантите.

Графикът на автобусите и тролейбуси остава без промяна.