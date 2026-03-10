България

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен

10 март 2026, 14:51
КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

Изтребители F-16 прелетяха над София, ВВС обясниха защо

Автобус със студенти пламна в движение на пътя Казанлък – Стара Загора

Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж
Тревожни проби: Откриха опасни вещества в тоновете слънчоглед, пристигнал от Аржентина

С лужители в градския транспорт в Русе излязоха на протест. Хората настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата - от 1 януари, предава NOVA.

Работещите в сектора се събраха пред депото, след което се очакваше да блокират движението на основно кръстовище на булевард „Трети март”. Първоначалният план обаче се осуети и от КНСБ смятат, че някой се опитва да саботира протеста.

„Наредено е на шофьорите да не минават през кръстовището, където трябваше да протестираме. Пренасочват автобусите и тролеите. Затова взехме решение да отидем пред „Арена Русе”, каза Иван Енчев.

По-късно днес синдикатите проведоха среща в общината с кмета, който заяви, че е разпоредил движение на градските линии с по-кратък маршрут, за да може гражданите да се придвижат до работа и до училище. Той също така е уверил, че още днес ще изпрати писмо до МФ, с което ще поиска да се удовлетворят исканията на демонстрантите.

Графикът на автобусите и тролейбуси остава без промяна.

Източник: NOVA    
Протест на градския транспорт Русе
Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни

Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на конкурса

Доналд Тръмп и Али Лариджани

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Свят Преди 1 час

Началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Сръбският вицепремиер съобщи, че скоро ще бъде изписан от болница

<p>Кой е новият&nbsp;служебен министър на регионалното развитие</p>

Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие

На 4 март досегашният регионален министър Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Виктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Външният министър отново заяви, че няма директна опасност за България

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Почти 50 години след изгнанието, династията Пахлави отново е в центъра на вниманието. Запознайте се с Фарах Диба, престолонаследника Реза и загадъчната принцеса Фарахназ

<p>Стените вече имат очи: Всеки Wi-Fi рутер може да ви следи в реално време</p>

Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

Революционна технология използва обикновени Wi-Fi сигнали, за да „вижда“ обекти зад препятствия, повдигайки сериозни въпроси за личната неприкосновеност в дигиталната ера

