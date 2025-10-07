Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

О т утре, 8 октомври изтича адаптационният период, предвиден в Закона за въвеждане на еврото и започва налагането на ефективни санкции срещу търговците, които не спазват разпоредбите на закона.

През този период контролните органи като Комисията за защита на потребителите (КЗП), Националната агенция за приходите (НАП), Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) издаваха само писмени предписания за нарушения, свързани с ключови разпоредби на закона. Това включваше двойното обозначаване на цените в търговските обекти и касовите бележки, както и необоснованото повишаване на цените.

Глoбите за неспазване включват имуществени санкции в размер от 5000 до 1 милион лева за недобросъвестно формиране на цени, като например необосновано покачване на цените при липса на икономически предпоставки. При повторно нарушение - от 10 000 лева до 200 000 лева.Търговците с годишен оборот над 10 милиона лева са длъжни да публикуват ежедневно в машинно четим формат цените на основни стоки от потребителската кошница, а неспазването на тези изисквания също може да доведе до санкции. След края на адаптационния период ще се извършват съвместни проверки от Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите и при установяване на нарушения ще се налагат глоби и санкции, предаде Pariteni.

Период на двойно обозначаване на цените

Официалният период на двойно обозначаване на цените е от 8 август до 8 август 2026 г., като в този едногодишен период цените трябва да бъдат изписвани едновременно в левове и в евро. Те следва да бъдат поставени в непосредствена близост, ясно, четливо, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, като същото важи и за обозначаването на валутата. Изключения от това изискване включват цените на добавки за гориво, етикети от електронни везни, цени на автомати и системи за самообслужване, превозни документи на хартия и други.

Лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, да изпълняват задължението за двойно обозначаване на цените от 31 октомври 2025 г.

Двойното обозначаване на продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания започва на 1 януари 2026 г., решиха още депутатите.

Изисквания към търговците и контрол върху цените

Търговците са задължени да формират цените си добросъвестно и прозрачно в периода на двойно обозначаване. Всяко увеличение на цените трябва да бъде обосновано с обективни икономически фактори (като разходи за енергия, труд, горива или социални плащания) и при поискване от контролните органи да предоставят доказателства за това. При липса на такива предпоставки повишаването на цените ще се счита за необосновано и ще подлежи на санкции. Освен това контролните органи имат правомощия да изискват информация от търговците за проверките си, като срокът за предоставянето й трябва да е разумен, но не по-кратък от 5 работни дни.

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

КЗП пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg за ежедневно сравнение на цените на основни продукти. От днес е активна напълно обновена версия, осигуряваща достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

Платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото и представлява инструмент за повишаване на пазарната прозрачност. В отговор на нарастващия интерес на обществеността към актуалните цени, Комисията за защита на потребителите предприе действия, за да предостави нов достъпен публичен инструмент за сравнение на цените на продуктите от голямата потребителска кошница, посочват от КЗП.

Новата версия на портала осигурява единна точка за достъп до ценова информация, събирана ежедневно от задължените по закон търговски вериги. Системата е проектирана да обработва мащабни обеми данни – стотици хиляди записи на ден от всяка верига, което на национално ниво означава милиони данни ежедневно.