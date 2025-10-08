Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

О т днес (8 октомври) ще се налагат глоби на търговци, които не са обозначили на етикет цените на стоките и услугите в левове и в евро.

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение. Касовите бележки също трябва да показват двойно обозначение - в левове и евро.

При неспазване глобата е в размер от 50 до 400 лева при повторно наказание.

Разяснителната кампания на Комисията за защита на потребителите във връзка с приемането на еврото продължава в различни населени места в страната, предава БНР.

В София ще се проведе форум за мерките за сигурност при въвеждане на валутата. Организатор е Асоциацията на индустриалния капитал в България съвместно с Министерство на вътрешните работи. Фокусът е върху противодействието на фалшификации и измами, координация между институциите и добрите практики на бизнеса.