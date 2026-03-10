Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Н ека да излезем от този ужас! Това е ужас за нас! Това коментира Стела Димитрова-Майсторова по повод обрата покрай освобождаването на телата на загиналите под Околчица – на сина й Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, съобщи "България Днес".

Миналия петък сутринта майката на Ники – Ралица Асенова, каза, че близките искат да видят загиналите си роднини и те да бъдат освободени, за да могат да бъдат погребани. Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването.

Майката на Ивайло Калушев: Желаеше смъртта му да не води до прераждане

Часове по-късно от Окръжната прокуратура във Враца обявиха, че освобождават телата на Калушев, Златков и Макулев. Тогава медии съобщиха, че майката на Ники иска да се сбогува с него с будистки ритуал, а баща му бил против. Други информираха, че за Калушев се готви т.нар. небесно погребение, при което след кремация прахът му да бъде разпръснат.

„Пред погребение сме“, призна пастрокът на Калушев – Николай Майсторов. Той не уточни от какво естество ще е поклонението. Но се разбра, че роднините на починалите под Околчица държат връзка помежду си за общи действия.

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Междувременно стана ясно, че близките не желаят да получат труповете, без да има изготвени експертизи за времето и начина на смъртта с категорични факти и доказателства.