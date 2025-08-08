България

От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

Все пак, законът предвижда някои изключения и отсрочки, за да даде време на определени групи търговци и услуги да се адаптират. Ето кои са те

8 август 2025
Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите
Червен код за опасност от пожари в следващите дни
Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение
Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна
От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране
До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес
Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

О т днес, 8 август 2025 г., у нас влиза в сила ново изискване - всички магазини, търговци и доставчици на услуги трябва да изписват цените на продуктите си двойно - както в лева, така и в евро.

Това е част от подготовката на страната ни за въвеждането на еврото като официална валута, което се очаква да стане от 1 януари 2026 г.

Целта на тази промяна е да улесни потребителите да свикнат с новата валута, да им помогне да се ориентират по-лесно в цените и да направи прехода към еврото плавен и безпроблемен.

Какво означава двойното изписване на цените?

Двойното изписване означава, че на етикетите, в каталозите, на касовите бележки, както и на онлайн платформите, цената на всеки продукт или услуга трябва да бъде показана едновременно в български лева (лв.) и в евро (€). Например, ако продукт струва 10 лева, на етикета ще видиш:

10,00 лв. (5,11 €)

Фиксираният курс за преобразуването е:

1 евро = 1,95583 лева

Този курс е официален и няма да се променя, за да се гарантира стабилност и яснота.

Кои са изключенията от двойното изписване?

Все пак, законът предвижда някои изключения и отсрочки, за да даде време на определени групи търговци и услуги да се адаптират. Ето кои са те:

Услуги с индивидуално договаряне на цена - например адвокати, консултанти, строителни фирми, които не предлагат фиксирани цени на масовия пазар. Те не са задължени веднага да поставят двойни цени.

Малки магазини с годишен оборот под определен праг - ако вашият магазин има по-малък оборот, не е нужно още от 8 август да слагате двойни цени, но трябва да го направите най-късно до края на тази година.

Онлайн магазини и платформи, които продават основно извън България - тези търговци могат да изчакат още до 6 месеца, но при продажба на български потребители двойното изписване е задължително.

Гласуваха мерки срещу спекулата заради еврото

Какво трябва да знаят големите компании с оборот над 10 милиона лева?

Ако управлявате компания с годишен оборот над 10 милиона лева, има допълнително изискване:

Всички цени, които публикувате онлайн - на вашия уебсайт, електронен магазин или мобилно приложение — трябва също да бъдат изписвани двойно (в лева и евро).

Това важи и за продуктите, и за услугите.

Целта е да се гарантира прозрачност и да се улесни потребителят при сравняване на цени както в България, така и в Европейския съюз.

За компаниите с по-малък оборот това изискване също ще важи, но с отсрочка до края на 2025 г.

Еврозона: Сега не е изгодно да сменяте левовете в евро

Как ще се променят цените и плащанията след въвеждането на еврото?

От 1 януари 2026 г. официалната валута у нас ще бъде евро. Това означава:

Цените ще се изписват само в евро.

Левът ще бъде изтеглен от обращение и няма да може да се използва за плащания.

Курсът на преобразуване, както споменахме, е фиксиран — 1 евро = 1,95583 лева — и няма да се променя.

Банковите сметки, кредити и депозити също ще бъдат преобразувани по този курс.

Потребителите няма да губят пари - сумите ще се конвертират автоматично и справедливо.

Еврото в България: как трябва да изглеждат етикетите в магазините

Какво трябва да направят потребителите?

Свиквайте с двойното изписване - на касите и по етикетите ще виждате две суми, което ще ви помогне да се ориентирате.

При онлайн пазаруване обръщайте внимание на цените, които трябва да са и в лева, и в евро.

Ако имате въпроси или откриете места, където няма двойно изписване, можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите.

България влиза в еврозоната! Докладът е положителен

Какво означава това за бизнеса?

Търговците трябва да променят етикетите и софтуера си, за да изписват двойно цените.

Фирмите с голям оборот трябва да актуализират и онлайн платформите си.

Служителите трябва да бъдат обучени да обясняват на клиентите новата система.

Необходимо е внимателно да се следи курсът и преобразуването, за да няма грешки.

Защо се въвежда двойното изписване на цените?

България се подготвя за присъединяване към еврозоната.

Това е част от процеса на информиране и свикване с новата валута.

Двойното изписване улеснява сравняването на цени с други страни в ЕС.

Подпомага потребителите да не се объркват и да имат яснота при пазаруване.

Често задавани въпроси и техните отговори:

Ще поскъпнат ли нещата с въвеждането на еврото?
Не. Курсът е фиксиран, а цените трябва да останат същите, само изписани в новата валута.

Какво да правя, ако видя само цена в лева без евро?
Можеш да подадеш сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Трябва ли аз да правя нещо специално?
Не, просто обръщай внимание на новите етикети и ценови обозначения.

