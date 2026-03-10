България

Ще получат ли пенсионерите великденски добавки

Служебният кабинет решава в сряда

Обновена преди 5 часа / 10 март 2026, 12:21
Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Изтребители F-16 прелетяха над София, ВВС обясниха защо

Автобус със студенти пламна в движение на пътя Казанлък – Стара Загора

Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж

С лужебният кабинет ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година. 

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година. 

Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет, съобщи правителствената пресслужба. 

Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. 

Източник: БГНЕС    
Великден пенсионери добавки
България започва преговори с Турция за договора с

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Преди 2 дни
Последни новини

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 41 минути

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще свали куртката си завинаги?

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

България Преди 2 часа

Гюров: В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности

Кимбъл Мъск

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Свят Преди 2 часа

Броят на свръхбогатите е скочил до рекордните 3 428 души, като Илон Мъск запазва челната позиция според данните на списание Forbes.

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

Свят Преди 2 часа

След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Любопитно Преди 2 часа

Pussycat Dolls се завръщат за световно турне след 16-годишна пауза и съдебни битки. Никол Шерцингер официално потвърди участието си, а нов уебсайт "pcdforever" вече загатна за голямото събитие, което феновете очакват от години

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Любопитно Преди 3 часа

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

България Преди 3 часа

Двете деца са откарани незабавно в болницата

Снимката е илюстративна

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Свят Преди 3 часа

След 14 години в Космоса, Van Allen Probe A се превърна в 600-килограмов снаряд. Магнитните бури на Слънцето промениха траекторията му и съдбата му ще се реши тази вечер

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

България Преди 3 часа

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Любопитно Преди 3 часа

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

България Преди 3 часа

Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже, казва, че в България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

България Преди 3 часа

Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни

<p>Гюров се срещна с Урсула фон дер Лайен в Париж</p>

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Свят Преди 4 часа

Двамата разговаряха в Париж

ЕС със спешна хуманитарна помощ за Ливан

Свят Преди 4 часа

Ще бъдат осигурени храна и медицински принадлежности, средства за подслон и топли дрехи

Всичко от днес

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

5 начина да се справим със сухата кожа

Райна Кабаиванска събира световни величия за 24 май

От Спартак Варна се похвалиха с трима национали

Избери WINBET Гол на кръга! Кой ще е номер 1?

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

Гюров към Урсула фон дер Лайен: България работи максимално за четвъртото и пето плащане по ПВУ

