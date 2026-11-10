Урсула фон дер Лайен пристига в България на фона на атаките с дронове в Черно море

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П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига днес в България на фона на зачестилите атаки с дронове в близост до българските териториални води и нарастващото напрежение в Черноморския регион.

Фон дер Лайен идва във Варна: Среща с Радев на фона на напрежението в Черно море

По време на посещението си в Букурещ фон дер Лайен призова за прекратяване на огъня в Черно море и обяви, че Европейската комисия ще насочи целево финансиране в размер на 50 милиона евро за Центъра за морска сигурност в Черно море.

Посещението в България е част от обиколката на председателя на Еврокомисията в черноморския регион, която включва още Румъния и Турция.

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

Днес във Варна Урсула фон дер Лайен ще се срещне с министър-председателя Румен Радев. Двамата ще посетят учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

След това премиерът и председателят на Европейската комисия ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“. В програмата им е предвиден и съвместен брифинг за представителите на медиите.