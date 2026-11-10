"Хвърлих му купа с цветя": Силвестър Сталоун за враждата си с Арнолд Шварценегер

И мената на Силвестър Сталоун и Арнолд Шварценегер с десетилетия бяха символ на безмилостна конкуренция в Холивуд. В свое скорошно участие в подкаста „The Rest Is Entertainment“, 80-годишният Сталоун се върна назад във времето, за да разкаже с пълна откровеност за началото на легендарната им вражда, пише Page Six.

По думите му враждебността между тях била явна още от първия ден, тъй като и двамата искали да бъдат неоспоримият властелин на екшън филмите през 80-те и 90-те години.

„Разбрах, че той ще бъде сериозен проблем, когато ме изгледа лошо на една от церемониите за 'Златен глобус'. На следващата ни среща просто прелях от нерви - престорих се, че празнувам нещо, викнах 'Йеее!' и му хвърлих цяла купа с цветя в лицето. Ръкавицата беше хвърлена и войната започна“, разказва с усмивка Сталлоун.

Война за оръжия, ножове и жертви на екран

Битката между двамата не се ограничавала само до боксофиса с хитове като „Рамбо“ и „Командо“, но прераствала в истинско извънекранно съперничество.

„Това беше вражда, която изключително много ми харесваше. Защото колкото повече го вбесявах аз, толкова повече се вбесяваше и той. Това ни караше да правим следващия си филм още по-луд - с по-голям нож, по-шумно оръжие, повече убити врагове и по-екзотични локации. Просто се надпреварвахме безпрепятствено“, допълва Слай.

Напрежението било толкова голямо, че през 1991 г., когато двамата заедно с други звезди стават съинвеститори във веригата ресторанти Planet Hollywood, те буквално не можели да понасят да стоят на една сцена за промоционалните събития.

Sylvester Stallone reflects on ‘very contentious’ Arnold Schwarzenegger feud: ‘The gauntlet was thrown’ https://t.co/CrlEUZUjqm https://t.co/HxSh7opD1t — New York Post (@nypost) November 6, 2026

Пурата, която укроти титаните

Заравянето на томахавката идва чак 20 години по-късно. През 2003 г., когато Шварценегер влиза в политиката и се кандидатира за губернатор на Калифорния, Сталлоун го засича в магазин за пури.

Осъзнавайки, че Арнолд вече не му е пряк съперник в киноиндустрията, Слай отива при него, двамата запалват по пура и слагат край на враждата си. Днес двамата актьори са изключително близки приятели.

„Това е нещо, което никога повече няма да се повтори в Холивуд - двама актьори от един и същ жанр буквално да се сблъскват до краен предел както пред камерата, така и извън нея“, обобщава той.

Жестоката цена на екшъна: 9 операции на гърба

В друго скорошно интервю Сталоун проговори и за физическите последици от десетилетията, прекарани в изпълнение на опасни каскади. Актьорът признава, че след снимките на първия филм от поредицата „Непобедимите“ (The Expendables) през 2010 г., тялото му е било напълно разрушено.

„Претърпях девет операции на гърба, три операции за сплитане на прешлени на врата и разкъсах и двете си рамена. Беше брутално. Мисля си, че съм бил пълен идиот да върша всичко това сам. Дали се гордея, че се строших на парчета? Определено не“, заключи той.