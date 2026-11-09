България

Председателят на „Газов хъб Балкан“ е подал оставка

Преди да оглави газовата борса, Малинов дълги години беше изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 21:38
Председателят на „Газов хъб Балкан“ е подал оставка
Източник: БГНЕС

П редседателят на борда на "Газов хъб Балкан" Владимир Малинов е подал оставка, потвърдиха от Министерството на енергетиката пред БНР. Оттам не съобщиха какви са мотивите му, нито дали оставката е била приета.

Преди да оглави газовата борса, Малинов дълги години беше изпълнителен директор на "Булгартрансгаз", но това лято бе освободен от този пост. За кратко той заемаше и поста на служебен енергиен министър в кабинета на Димитър Главчев.

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

Около шест години юристът Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз", като в този период най-значимото, което беше построено, бе продължението на "Турски поток".

На наша територия проектът бе преименуван на "Балкански поток", а строителството му бе съпроводено с различни скандали. Разширението на газохранилището в Чирен също предизвика доста полемика.

Малинов: Явявал съм се като свидетел в Европрокуратурата два пъти, винаги съдействам

Договорът за проекта бе прекратен, а самият казус стана повод и за разследване от страна на Европейската прокуратура. Друго ключово предложение на Малинов бе изграждането на Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Владимир Малинов Газов хъб Балкан Булгартрансгаз
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Времето във вторник: Валежите спират, температурите скачат до 15 градуса

Времето във вторник: Валежите спират, температурите скачат до 15 градуса

Мистериозният Кутел в Средна гора: Каменната чаша, която лекува и зарежда с енергия

Мистериозният Кутел в Средна гора: Каменната чаша, която лекува и зарежда с енергия

Урсула фон дер Лайен пристига в България на фона на атаките с дронове в Черно море

Урсула фон дер Лайен пристига в България на фона на атаките с дронове в Черно море

За Русия е все по-скъпо да воюва: Липсват пари за военните

За Русия е все по-скъпо да воюва: Липсват пари за военните

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Великобритания разхлабва хватката, намалява целите за EV

Великобритания разхлабва хватката, намалява целите за EV

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 6 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 7 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 6 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ваучери, акцизи, ДДС: Бюджетната комисия обсъжда промените в данъчното законодателство

Ваучери, акцизи, ДДС: Бюджетната комисия обсъжда промените в данъчното законодателство

България Преди 16 минути

Сред основните предложения е въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата в размер на 33%

Надзорният съвет на НЗОК обсъжда проектобюджета на касата за 2027 г.

Надзорният съвет на НЗОК обсъжда проектобюджета на касата за 2027 г.

България Преди 21 минути

В дневния ред са включени общо три точки

Почнаха импийчмънт на военния министър на САЩ

Почнаха импийчмънт на военния министър на САЩ

Свят Преди 9 часа

Пентагонът обяви, че Хегсет ще даде брифинг

Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната в Украйна, заяви Къшнър

Тръмп е твърдо решен да сложи край на войната в Украйна, заяви Къшнър

Свят Преди 9 часа

Целта е суверенна, сигурна и процъфтяваща Украйна

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Почти 900 пътници са евакуирани от гръцки ферибот след бомбена заплаха

Свят Преди 10 часа

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

Атакуваха стратегическия нефтопровод на Саудитска Арабия

Свят Преди 11 часа

По-рано на 9 ноември властите предупредиха жителите на Рияд за въздушна заплаха

Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Свят Преди 11 часа

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас призова за твърд отговор

КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

България Преди 11 часа

КЗП е предоставила на антимонополния орган събраните доказателства

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

ЕС дава 50 милиона евро за сигурността на Черно море

Свят Преди 12 часа

Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция

Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България

Адвокатът: Ива Михайлова не е избягала в България

Свят Преди 12 часа

Съдът отхвърли Ива Михайлова да участва онлайн в заседанията

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

България Преди 13 часа

Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове

Асен Василев

Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027

Парите ни Преди 13 часа

Срещу средно 336 евро нови данъци на човек държавата ще върне 46 евро чрез по-високи социални придобивки, изчисли лидерът на „Продължаваме промяната“

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Любопитно Преди 13 часа

Британската поп икона Роби Уилямс публично защити младата певица Оливия Родриго след фенове отбелязаха прилика между новата ѝ коледна песен и неговия хит „Candy“, като нарече съдебните преследвания в индустрията „отвратителни“

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

България Преди 13 часа

При сблъсъка двете коли са спрели съответно в аварийната и ускорителната лента

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Парите ни Преди 13 часа

Общата сума по депозитите на домакинствата достига 57,22 млрд. евро към края на септември, с 16,2% повече за година, сочат данни на БНБ

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Свят Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Човешкият шум вреди на дивите животни

sinoptik.bg
1

До 20 градуса в хода на седмицата

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 10 ноември, вторник

Edna.bg

Спомен за Ерик Дейн: Актьорът, който превърна болката си в кауза

Edna.bg

10 ноември 1989 г. - началото на политическия преход в България

Nova.bg

Урсула фон дер Лайен пристига в България

Nova.bg