Председателят на „Газов хъб Балкан“ е подал оставка

П редседателят на борда на "Газов хъб Балкан" Владимир Малинов е подал оставка, потвърдиха от Министерството на енергетиката пред БНР. Оттам не съобщиха какви са мотивите му, нито дали оставката е била приета.

Преди да оглави газовата борса, Малинов дълги години беше изпълнителен директор на "Булгартрансгаз", но това лято бе освободен от този пост. За кратко той заемаше и поста на служебен енергиен министър в кабинета на Димитър Главчев.

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Около шест години юристът Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз", като в този период най-значимото, което беше построено, бе продължението на "Турски поток".

На наша територия проектът бе преименуван на "Балкански поток", а строителството му бе съпроводено с различни скандали. Разширението на газохранилището в Чирен също предизвика доста полемика.

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Договорът за проекта бе прекратен, а самият казус стана повод и за разследване от страна на Европейската прокуратура. Друго ключово предложение на Малинов бе изграждането на Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север.