„Защо си тръгна, след като отрови детето ми?“: Разтърсващи думи в съда след смъртта на 6-годишния Ангел

Дете на 13 г. сред участниците в гонката в центъра на София в събота вечер

„Докторе, искам да те попитам, като отрови детето ми, защо си тръгна?“

С тези разтърсващи думи и през сълзи майката на починалия 6-годишен Ангел Райчев от Белащица - Магдалена, се обърна към един от лекарите, обвинени за смъртта на момчето - анестезиолога д-р Пламен Мандев. Почернената жена избухна в плач още с влизането си в съдебната зала, броени минути преди началото на заседанието.

Започва делото за смъртта на 6-годишния Ангел в Пловдив

Пред съда съпругът ѝ Георги отправи тежки обвинения към тримата подсъдими по случая.

„Те в момента, в който убиха детето, вече имаха план как да се измъкнат. Всички до един, плюс шефа на болницата“, заяви Георги Райчев, цитиран от „ 24 часа “. По думите на бащата единствено ефективна присъда би била справедлива за трагедията, сполетяла семейството му.

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„Очаквам някой да не дойде и да отменят заседанието. Очаквам да продължат да се крият, както правят от самото начало“, допълни той преди старта на делото.

Малкият Ангел Райчев издъхва на 4 април миналата година след продължило над 3 часа лечение на зъбите под пълна упойка.

Ново развитие на делото за смъртта на дете в Пловдив

Според прокуратурата анестезиологът д-р Пламен Мандев е поставил на детето 5,58 пъти по-висока доза от допустимата от медикамента „Нивалин“. Когато видял, че момчето е в тежко състояние след интервенцията, медикът се опитал да го свести, като му извикал да се събуди и го разтърсил. След това заявил на родителите, че всичко ще бъде наред, и напуснал клиниката, без да предаде грижите за детето на втория анестезиолог - д-р Любомир Морев.

Когато състоянието на 6-годишното момче се влошило драстично, д-р Морев не направил правилна преценка на случващото се и не предприел всички необходими спешни мерки, за да спаси живота му. Поради тази причина двамата медици са изпратени на съд с обвинение за фатална лекарска грешка.