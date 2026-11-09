Инциденти, блокада и арести край Белия дом в САЩ

Б елият дом беше поставен под временна блокада, след като мъж се вряза с автомобила си в колче на тротоара на парк срещу президентската резиденция във Вашингтон.

Шофьорът е бил „бързо арестуван“, след като „започнал да се държи агресивно с органите на реда“, съобщи говорител на американската Сикрет сървис - службата, отговаряща за охраната на президента.

Видеозаписи, направени от очевидци, показват как мъжът се съпротивлява на полицаите, след като е изваден от автомобила си. Колата се е ударила в табела на тротоара в парка „Лафайет“, разположен срещу Белия дом.

Районът около белия дом е в локдаун

На мястото е бил изпратен екип за обезвреждане на взривни устройства, който да „провери автомобила като предпазна мярка“, уточни говорителят на Сикрет сървис в официално изявление.

Почти по същото време е регистриран и втори инцидент. Друг човек е прескочил заграждение близо до северозападния ъгъл на парка „Лафайет“.

„Този човек също беше бързо арестуван. И двата инцидента се разследват“, заяви говорителят.

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

По информация на журналисти Белият дом е останал под блокада около половин час заради двата инцидента.