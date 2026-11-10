Мистериозният Кутел в Средна гора: Каменната чаша, която лекува и зарежда с енергия

В полите на Сърнена Средна гора, в района между село Розовец и местността Козловец, се намира един от най-любопитните и същевременно малко познати обекти у нас – гигантският каменен съд, известен в региона като Кутела.

Този древен паметник представлява масивна гранитна чаша с височина около метър и половина и внушителен диаметър, в която без проблем може да се побере човек.

Произходът на Кутела и до днес остава предмет на спорове сред археолози, историци и любители на древността.

Според някои научни хипотези съдът датира още от тракийската епоха, докато други изследователи го отнасят към по-късните векове на Средновековието. В миналото обектът е бил силно увреден и разчупен на парчета, но през 70-те години на миналия век е възстановен от местни ентусиасти, които сглобяват каменните отломки в предишния им вид.

Около Кутела витаят редица местни легенди и поверия.

Според едни древният съд е използван за езически ритуали и жертвоприношения. През последните години обаче сред посетителите се е наложило ново вярване, че краткото влизане или сядане вътре в каменната чаша носи здраве, пречистване и силен енергиен заряд. Това привлича все повече любители на екзотичния туризъм, фотографи и търсачи на мистични места, които поемат по черните пътища към Сърнена Средна гора.

Обектът е описан още в края на XIX век от братя Шкорпил, но и до днес остава встрани от масовите туристически маршрути.

До чашата може да се стигне с високопроходим автомобил или пеша по горските пътеки, маркировка липсва, което, донякъде, допринася за мистериозността на мястото.