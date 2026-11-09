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Урсула фон дер Лайен пристига в Румъния, утре ще е във Варна за среща с Радев

Сигурността в Черно море, европейската отбрана и енергетиката са сред основните теми в разговорите на председателя на Европейската комисия с лидерите в региона

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 06:49
Урсула фон дер Лайен пристига в Румъния, утре ще е във Варна за среща с Радев
Източник: AP/БТА

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига днес, 9 ноември, в Румъния като част от дипломатическа обиколка в Черноморския регион. В Букурещ тя ще проведе срещи с румънския президент Никушор Дан и министър-председателя Лука Никулеску. Във вторник, 10 ноември, Фон дер Лайен ще посети и България.

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В 15:30 ч. местно и българско време председателят на Европейската комисия ще бъде приета от президента Никушор Дан в президентския дворец „Котрочени“ в Букурещ. Предвидени са разговор на четири очи и среща в разширен формат.

В рамките на посещението си в румънската столица Фон дер Лайен ще разговаря и с премиера Лука Никулеску.

Визитата се провежда на фона на нарастващото напрежение в Черноморския регион и зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби. Очаква се сигурността в Черно море и защитата на морските транспортни маршрути да бъдат сред основните теми на разговорите.

В дневния ред са включени още европейската отбрана и сигурност, енергетиката, конкурентоспособността на Европейския съюз и бъдещият многогодишен бюджет на Общността за периода 2028–2034 г.

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Обиколката на Урсула фон дер Лайен ще продължи утре, 10 ноември, във Варна. Там тя ще се срещне с българския министър-председател Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Българската визита също е свързана с въпросите на сигурността в Черноморския регион, както и с необходимостта от защита на морските транспортни маршрути.

На 11 ноември председателят на Европейската комисия ще посети турския град Анталия, където ще участва в конференцията на ООН за климатичните промени COP31.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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