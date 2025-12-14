Свят

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

14 декември 2025, 11:42
Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област
Източник: AP/БТА

О деска област (Затока, Черноморск, Южни, Арциз, Сарата) бе атакувана с дронове и управляеми бомби през нощта от акваторията на Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира той.

Масирана среднощна атака в Одеса: Отекнаха силни взривове, има пострадали

В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище.

Критичната инфраструктура работи на генератори.

Тревогата трае бе обявена в 03:36 ч. и продължава и до момента.

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира.

Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
Одеса Русия Украйна атака дронове ракети
