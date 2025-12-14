Украински дронове атакуваха руски петролни складове

У краинска атака с дронове предизвика голям пожар в петролен склад в Урюпинск в южноруската Волгоградска област, съобщи в Telegram губернаторът на региона Андрей Бочаров, цитиран от ДПА.

Домовете в околността са евакуирани, каза той и добави, че "според наличните сведения никой не е пострадал". По думите му пламъците са тръгнали от паднали отломки от дронове, свалени от руските сили.

Отделно от това е атакувана и петролна рафинерия в Ярославъл на североизток от Москва, според съобщения в социалните мрежи. Засега няма официално потвърждение от властите.

Властите в намиращия се източно от Кримския полуостров Краснодарски край казаха, че дронове са атакували селище в региона им. Местни жители съобщават за взривове в петролна рафинерия.

Украинското командване потвърди, че силите му са атакували рафинерии в Краснодарския край и Волгоградска област, предаде Ройтерс.

В съобщението си генералният щаб в Киев допълва, че войските му са ударили няколко военни цели в окупираната от Русия част на Донецка област, както и в Запорожка област и Крим.

По-рано Министерството на отбраната в Москва съобщи, че силите му са прехванали и унищожили 235 украински дрона през нощта, предаде Ройтерс. Ведомството по правило не дава подробности за щети и поражения. Оттам добавиха, че руските сили са превзели село Варваривка в Запорожка област, информация, която не може да бъде проверена чрез независим източник.

Украинските сили атакуват руската нефтена промишленост с надеждата да разстроят икономиката на Русия, която е силно зависима от износа на изкопаеми горива.

Преди да отпътува за разговори в Берлин в рамките на усилия за прекратяване на войната, президентът Володимир Зеленски каза пред журналисти, че Киев е твърд в становището си, че няма да отстъпи никакви територии на Москва.

Украинският лидер се очаква утре да се срещне в германската столица с представители на САЩ и европейските сили.

Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г.