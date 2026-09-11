България

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

Стоките са продавани както по интернет, така и по други канали

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 17:35
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Г ДБОП провежда специализирана полицейска операция в Свиленград, Елхово и района на ГКПП „Лесово“ заради схема за отклоняване и незаконно разпространение на стоки, задържани от митническите власти и предназначени за унищожаване. 

Това съобщиха на брифинг главен инспектор Слав Добрев и началникът на митнически пункт „Капитан Андреево“ Георги Господинов.

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До момента са задържани общо девет души - шестима митнически служители и трима цивилни граждани. Става въпрос за стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост - основно дрехи, обувки и парфюми с обозначения на защитени търговски марки. Те са били задържани при внос от Турция и складирани в помещения под митнически контрол, след което по процедура е трябвало да бъдат унищожени на сметище край село Гарваново.

Според разследващите част от стоките обаче са били отклонявани и продавани както по интернет, така и по други канали.

В схемата са участвали както митнически служители, така и лица, свързани с фирмата, ангажирана с физическото унищожаване на стоките. По думите на разследващите именно на етапа на фактическото унищожаване е било установено отклоняването на стоките. Най-общо казано, те са били отчитани като унищожени, но вместо това, част от тях са били изнасяни.

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Операцията продължава, като се извършва инвентаризация на складовете под митнически контрол, за да бъде установено точното количество на отклонената стока. Към момента не са посочени конкретни количества, нито е дадена информация за разпределението на задържаните по населени места.

По случая се работи от няколко месеца. Материалите се докладват на Окръжната прокуратура в Хасково, която предстои да прецени последващите действия и евентуалното повдигане на обвинения.

Редактор: Николай Киров
ГДБОП Специализирана операция Митница
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