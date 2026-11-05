Председателят на СОС: „Топлофикация София“ е пред фалит заради години лошо управление и регулаторен натиск

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви, че „Топлофикация София“ е застрашена от фалит заради високите цени на газа, ниските цени на топлоенергията и лошото управление през последните години.

Той посочи, че дружеството има големи задължения и високи лихви, а предстоящото увеличение на газа с около 30% допълнително ще усложни финансовото му състояние.

През следващата седмица ръководството ще бъде изслушано в СОС, като кметът Васил Терзиев предлага нов модел на управление с частни инвестиции и модерни технологии.

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„Топлофикация София“ е пред фалит затова, че години наред държавата, чрез регулаторните си механизми, я притиска, като ѝ продава скъпо газ и я кара да продава евтино топлоенергията си. Това заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров на брифинг във връзка със състоянието на дружеството и множеството аварии.

„Топлофикация“ е пред фалит затова, че през последните 15-20 години се управлява зле, основни ремонти на топлопреносната мрежа не са правени, каза Петров. Той съобщи, че през следващата седмица на комисия в СОС ще бъде изслушано ръководството на дружеството. Текущата ситуация е ясна, ние ще се опитаме да решим стратегически проблема, каза Петров като според него решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които се взимат от началото на този месец, усложняват процеса.

Петров припомни, че освен дълга има и огромни лихви, част от тях по 15-16%, върху задълженията на „Топлофикация“. Това е отношението на държавата към дружеството, когато отново се вдига с 30% цената на газа от КЕВР, като същевременно няма да се вдига цената на топлинната енергия, посочи Петров, като според него трябва да се каже ясно кой ще поеме разликата.

Принципал на „Топлофикация София“ е Столичният общински съвет. Той трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“, а изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза, заяви вчера кметът на София Васил Терзиев в позиция, изпратена до медиите от Столичната община.

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„Спаси София“ ще предложи ръководството на „Топлофикация София“ да се отчита на всеки две седмици пред Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), каза пред журналисти председателят на партията Борис Бонев. От „Спаси София“ настояват също за технически и финансов одит на дружеството и ще поискат спешна среща за предоговаряне на изплащането на дълга му.

В отчетите пред комисията ръководството на дружеството трябва да представя данни за приходите и разходите за изминалите две седмици, за местата, на които се извършват ремонти, за тяхната стойност и за последващия контрол, обясни Бонев. Той определи предложението като „ръчно управление“ на „Топлофикация София“ от Общинския съвет.

Бонев призова кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров да осигурят подкрепа за двата доклада за одит. По думите му докладът на „Спаси София“ за технически одит е внесен преди 565 дни и все още не е разгледан от общинския съвет, а предложението на кмета за финансов одит не е прието от една година. Без оценка на техническото състояние на дружеството не може да се определи къде са най-необходими инвестиции, каза Бонев. Той критикува Терзиев, че настоява за гласуване на доклада за замяна на имоти в „Княжево“ и „Бояна“, докато въпросът с одитите остава нерешен.

Следващата седмица от „Спаси София“ ще изпратят писма до „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг, Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с искане за спешна среща. Партията ще предложи допълнително споразумение за изплащането на задълженията към „Булгаргаз“, което да позволи да започне погасяването на главницата. Според Бонев годишните плащания на дружеството сега покриват предимно лихвите.

По думите му работната група за бъдещето на „Топлофикация София“, създадена след среща на кмета с министъра на енергетиката през 2024 г., е заседавала само веднъж, преди около година и половина, и не е стигнала до решение. Бонев каза още, че преди около десет дни е била отправена покана за среща до Терзиев, за която Общинският съвет не е бил информиран. По думите му няма информация дали срещата се е състояла.

Общинският съвет е принципал на дружеството, но решаването на проблемите му изисква съвместна работа на общинските съветници, кмета и държавата, каза Бонев. По думите му близо 700 000 софиянци разчитат на „Топлофикация София“ за отопление и топла вода.