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Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха четирима, има ранени

Въздушна тревога обхвана почти цяла Украйна; Москва също съобщи за масирана атака с дронове

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 07:48
Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха четирима, има ранени
Източник: AP/БТА

Ч етирима души са загинали, а около 15 са били ранени при руски въздушни удари срещу Киев и околностите му в ранните часове на днешния ден, съобщиха украинските власти. Това е шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, предаде "Ройтерс".

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По-рано в Киев са били чути мощни взривове, съобщиха журналисти на световните агенции и очевидци. Трима души са загинали, а петима са били ранени при атаките в столицата, съобщиха украинските власти в Telegram. По думите им е избухнал пожар в район, в който няма жилищни сгради.

В Бориспил, в Киевска област, е загинал още един човек, а деветима са били ранени, включително дете. По данни на областния управител Тимур Ткаченко при атаката са били повредени жилищна и бизнес сграда. Властите посочват, че по района са били нанесени удари с дронове и ракети.

  • Шести пореден ден на атаки

Новата атака идва на фона на шест последователни дни на руски въздушни удари по Киев и околността. Според Ройтерс нападенията сериозно нарушават ежедневието на милиони жители на украинската столица и прилежащите райони.

В ранните часове на деня въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна.

Украинските власти съобщават за комбинирани атаки с ракети и безпилотни летателни апарати. Системите за противовъздушна отбрана са били приведени в действие, докато жители на Киев са били призовани да останат в укрития.

На този етап информацията за мащаба на нанесените щети и броя на унищожените въздушни цели не може да бъде независимо проверена.

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  • На фона на дипломатически усилия

Последната руска атака идва в момент, когато продължават дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи ден по-рано, че е провел „задълбочен и конструктивен“ телефонен разговор с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите му страните работят по финализирането на датите за тяхно посещение в Украйна. Целта на визитата е да бъде постигнат напредък в мирните усилия.

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  • Москва също съобщи за атака

На фона на ударите по Киев руските власти съобщиха за украински атаки с дронове срещу Москва и други части на страната.

Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила повече от десет дрона, насочили се към Москва.

Украйна продължава да нанася удари с безпилотни летателни апарати по цели в Русия, включително по райони, намиращи се далеч от фронтовата линия. Киев заявява, че по този начин се стреми да окаже натиск върху Кремъл да прекрати войната.

В Самарска област, на около 800 километра югоизточно от Москва, при украинска въздушна атака са били повредени граждански обекти, съобщи местният губернатор. Районът е важен за руската петролна индустрия и в него се намират големи рафинерии.

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  • Дронове предизвикаха пожар в Уст Луга

Атаки с дронове бяха съобщени и в Ленинградска област в северозападната част на Русия.

Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че противовъздушната отбрана е открила огън по безпилотни летателни апарати. По думите му атака е предизвикала пожар в района на пристанището Уст Луга.

Дрозденко съобщи, че руските сили продължават да отблъскват нападенията.

Уст Луга е сред ключовите руски пристанищни комплекси на Балтийско море и има важно значение за износа на руски енергийни и други стоки.

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  • Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога

Напрежението се разпростря и извън непосредствената зона на бойните действия.

Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийския регион е вдигнала по тревога изтребители в Латвия, съобщиха латвийските въоръжени сили.

Финландия също съобщи за ограничения на въздушния и морския трафик в близост до руската граница.

Същевременно руската противовъздушна отбрана в Ленинградска област е била активирана заради съобщените атаки с дронове.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват за ескалацията и отричат целенасочено да атакуват цивилни обекти.

Данните за щетите и жертвите, съобщавани от двете страни, не могат към момента да бъдат независимо проверени.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Война в Украйна Въздушни удари Киев Атаки с дронове Русия Украйна Противовъздушна отбрана Цивилни жертви НАТО Ескалация на конфликта
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