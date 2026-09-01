Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

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Б ившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за "Дондуков" 2. Днес инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вицепрезидент в родния им град Гоце Делчев.

Към момента подкрепа за кандидатурата на Гюров са заявили „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението бе прието от Народното събрание на 31 юли.

Кои са кандидатите до момента

Към 31 август вече има няколко официално обявени кандидатури за „Дондуков“ 2.

Илияна Йотова обяви намерението си да участва в изборите и ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“. Кандидатът за вицепрезидент все още не е обявен. Йотова съобщи, че името му ще стане известно през следващата седмица.

Николай Ненчев, бивш министър на отбраната и посланик, беше номиниран от БЗНС. За негов кандидат за вицепрезидент е посочена Цвета Кирилова.

Иван Христанов, бивш министър на земеделието в служебния кабинет на Андрей Гюров, също обяви, че ще се кандидатира. Той ще участва като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Христанов съобщи кандидатурата си на 14 август.

Акад. Борислав Йотов беше обявен за кандидат от партия „Нова сила“. Кандидатурата му беше представена на 26 август.

Доц. Георги Димов беше издигнат от инициативен комитет „Народна сила“, който посочи за негов кандидат за вицепрезидент ген. Димитър Шивиков. Кандидат-президентската двойка беше представена на 25 август.

Радостин Василев влиза в президентската надпревара като кандидат на партия МЕЧ. За вицепрезидент е номиниран Красимир Манов. Решението е взето от Изпълнителния съвет на МЕЧ на 25 август.

Проф. Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент на Република България. В обръщение от 31 август той посочва, че е взел решението след „сериозен размисъл“ и след предложение от група български учени, общественици и представители на културата и спорта.

Кои партии все още не са обявили кандидат

Част от големите политически формации все още не са обявили своите кандидат-президентски двойки.

ГЕРБ-СДС не е посочил свой кандидат. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-широко демократично обединение вдясно и заяви, че без такова партийните кандидатури трудно биха имали шанс срещу Илияна Йотова.

Все още не е окончателно изяснена и кандидатурата на „Възраждане“. Сред обсъжданите имена е евродепутатът Петър Волгин, но към 31 август няма официално решение за негово участие.