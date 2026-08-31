България

АЕЦ „Козлодуй“ започна планово повишаване на мощността на 5-и блок

Решението идва след покачване на нивото на река Дунав през последните дни

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 20:36
АЕЦ „Козлодуй“ започна планово повишаване на мощността на 5-и блок
Източник: АЕЦ

В 10:00 на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй”. Към 17:00 мощността на блока достигна 950 MW.

Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката.

АЕЦ "Козлодуй" с превантивни мерки заради Дунав, блоковете работят по график

Екипите на централата продължават да работят за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове. АЕЦ „Козлодуй” следи непрекъснато нивото на реката и поддържа постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” относно тенденциите за изменението на нивото. Стриктно се прилагат процедурите за действие при продължителни ниски речни нива.

Необичайна ситуация около АЕЦ "Козлодуй", но риск за системата няма

Осъществява се непрекъснат контрол на хидротехническите съоръжения, изградени на площадката за техническо водоснабдяване, и се изпълняват всички мерки за осигуряване на максималната им ефективност.

С устойчивата си работа през месец август, въпреки рекордно понижените речни нива, АЕЦ „Козлодуй” продължи да осигурява надеждни и стабилни енергийни доставки за страната и региона.

Редактор: Стела Христова
Източник: АЕЦ „Козлодуй”    
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