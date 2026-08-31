Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

Глобиха сина на собственика на кравефермата с антракс в Ловешко, който на два пъти нападна екип на NOVA.
Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA
Районният съд в Ловеч постанови 100 евро глоба за Ангел Пенчев по указа за борба с дребното хулиганство. Делото му беше отложено с няколко дни, за да може да ваксинира животните си.
Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти
Медийният екип беше нападнат на 26 август, докато снимаше буферната зона около кравефермата, отцепена от здравните власти.
Ангел Пенчев на два пъти заплаши да прегази журналистите - първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор.
Същият ден здравните власти съобщиха, че в семейна кравеферма в село Стефаново е потвърдена зараза от антракс.