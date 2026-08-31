Пожар край Околовръстното шосе в София; горят сухи треви в кв. „Младост“

С ухи треви, храсти и отпадъци от нерегламентирано сметище се запалиха в столичения квартал „Младост“, в близост до Околовръстното шосе, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пожар пламна в столичен квартал

Сигналът за произшествието е подаден малко преди 18:00 часа днес. Огънят е обхванал площ от около 200 квадратни метра.

На мястото са изпратени два екипа на пожарната, които работят по пълното потушаване на пламъците. От ГДПБЗН потвърдиха, че няма пострадали граждани и няма опасност за намиращите се наблизо сгради.