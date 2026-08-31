Гърция намали цените на над 1700 продукта с 10%

О т днес в Гърция стартира прилагането на Национална инициатива за намаляване на цените, а правителството отчете спад на цената с близо 10 процента при над 1700 продукта от първа необходимост, съобщават гръцките медии.

Националната новинарска агенция на Гърция АНА-МПА уточнява, че инициативата включва храни, стоки за бита, продукти за ученици, брандове на търговски вериги и месо.

Greece launches price cuts on 1,600 consumer products amid cost-of-living pressureshttps://t.co/21AI5X8D38 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 31, 2026

Продуктите, включени в инициативата, се отбелязват със специални етикети, а клиентите могат да се информират за тях на специална електронна платформа.

Компаниите, които са се включили в инициативата, са се ангажирали да предоставят конкретните продукти на намалена цена за срокове от два или четири месеца.

Гръцки супермаркети свалят цените на храните

Днес гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос съобщи, че в рамките на инициативата цената на 1740 продукта е била намалена със средно около 9,5 процента.

Както съобщава гръцкият икономически сайт „Капитал“, намаленията са резултат от преговори на министерството на развитието с доставчиците и търговските вериги.