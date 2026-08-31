Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

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С троителството на автомагистрала „Русе - Велико Търново“ в участъка между Русе и Бяла, включително обхода на Бяла, напредва и се очаква да приключи до края на 2028 г. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция на строителните дейности край русенското село Пейчиново.

По думите му проектът е финансиран със средства от Европейския съюз и национално съфинансиране.

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Какво предстои

Шишков съобщи, че в рамките на следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложено изработването на подробен устройствен план за останалата част от трасето. Според него това ще позволи да се ускори подготовката за изграждането на направлението към Велико Търново.

Паралелно с изграждането на магистралата е на финален етап и проектът за основен ремонт на пътя Бяла - Плевен. Проектът е възложен още през 2023 г. и предстои да бъде одобрен.

„Концепцията е да има завършеност на цялата магистрала от Русе до Маказа. Тази магистрала е Русе - Маказа и затова казвам, че тази магистрала ще бъде проектирана в цялост и тази магистрала ще бъде изградена в цялост“, заяви Шишков.

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Над 500 млн. евро за участъка Русе - Бяла

В края на май министърът даде старт на строителството на трасето между Русе и Бяла. Тогава той посочи, че строителите очакват цялото направление Русе - Бяла, заедно с обхода на Бяла, да бъде завършено до края на 2029 г., като изрази надежда срокът да бъде съкратен.

Финансирането за участъка Русе - Бяла и обхода на Бяла е в размер на 525 млн. евро - европейски и национални средства.

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Как ще изглежда магистралата

Автомагистрала „Русе - Велико Търново“ е с обща дължина 132,84 км и е разделена на три основни участъка.

Първият е Русе - Бяла с дължина 40,14 км. За него има готов технически проект, приключили са отчуждителните процедури и е издадено разрешение за строеж.

Вторият участък е обходът на град Бяла с дължина 35,4 км. Строителството му започна през декември 2023 г.

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Третият участък е Бяла - Велико Търново, който е с дължина 57,2 км. За него през март 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство.

През август обаче обществената поръчка, чиято прогнозна стойност е близо 1,5 млрд. евро, беше спряна заради установени нарушения в методиката за оценка на офертите, които не могат да бъдат отстранени, без да бъдат променени условията на процедурата.

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След изграждането си магистралата трябва да осигури по-бърза и безопасна връзка между Русе и Велико Търново, както и да бъде част от стратегическото направление към Маказа.

В инспекцията край Пейчиново участваха още зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, членът на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, народни представители от „Прогресивна България“ и кметове на общини от областта.