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Търговецът, избягал с касов апарат при проверка на НАП в Слънчев бряг, опитал да заключи инспектори в обекта

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  • Търговец нападна служители на НАП по време на проверка в обект в Слънчев бряг, като избутал инспекторите, причинил травма на единия и отнел фискалното устройство.
  • 46-годишният мъж е задържан няколко часа по-късно, след като се преоблякъл; пострадалият служител е с оток на ръката, но без фрактури.
  • Проверката е била по сигнал за неиздаване на касова бележка, а НАП заявява, че контролът по Черноморието ще продължи и предупреждава, че физическата агресия срещу инспектори ще бъде санкционирана.

Търговец изблъска инспектори и избяга с касовия апарат при проверка в Слънчев бряг

Нападнаха служители на НАП, докато извършвали проверка в търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 13:30 часа в източната част на курорта. По време на проверката данъчните инспектори се легитимирали. Търговецът обаче проявил агресия, опитал да заключи служителите в обекта, избутал ги и причинил телесна повреда на единия от тях с врата. След това взел фискалното устройство и избягал.

„При опита да заключи обекта търговецът е нанесъл телесна повреда с вратата на единия от служителите на НАП. Взел е фискалното устройство и е тръгнал да бяга“. Това обясни в ефира на NOVA началникът на РУ на МВР - Несебър главен инспектор Антон Ганчев.

Мъжът е бил задържан няколко часа по-късно в западната част на Слънчев бряг. Бил е преоблечен с други дрехи. По данни на полицията той е на 46 години от златоградското село Долен и е един от съсобствениците на обекта. „Лицето няма предходни криминални прояви“, уточни Ганчев.

При инцидента в обекта са били двама служители на НАП, като единият от тях е жена. Пострадалият служител е преминал медицински преглед. Няма фрактури, а само оток на едната ръка. И двамата са продължили да изпълняват служебните си задължения, обясни говорителят на НАП - Бургас Христо Узунов.

И подчерта, че проверката в обекта е била извършена по сигнал за неиздаване на касова бележка. 

Проверките по Черноморието ще продължат през целия летен сезон, като инспекторите ще следят както за издаването на касови бележки, така и за отчитането на реалните обороти. „Всеки един случай се наблюдава и се анализира изключително конкретно, защото тук става дума за различен тип нарушения“, обясни Узунов. 

От НАП уточняват, че санкциите зависят от конкретното нарушение и обстоятелствата при проверката. При установяване на липса на фискално устройство или други сериозни нарушения се прилагат различни по вид и размер санкции.

Случаят в Слънчев бряг е поредният пример за напрежението, с което понякога се сблъскват данъчните инспектори при извършване на контролни действия, изтъкна говорителят на НАП-Бургас. От приходната агенция категорично заявяват, че физическата агресия срещу служители е недопустима.

„Трябва също да е ясно, че който се опита по какъвто и да е начин да възпрепятства хора, които работят за фиска, хора, които работят за държавата и за обществото - ще понесе цялата строгост на закона“, категоричен е Узунов. 

Източник: NOVA    
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