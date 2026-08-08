НАП постави под наблюдение два фестивала в Бургаско

Н ационалната агенция за приходите (НАП) постави под засилено наблюдение два фестивала в Бургаска област. Над 20 екипа на приходната агенция ще следят продажбите и отчетените обороти през всички дни на събитията.

Това съобщи на брифинг в Бургас говорителят на Териториалната дирекция на НАП Христо Узунов.

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При единия от фестивалите вече е извършена пълна инвентаризация на всички стоки, доставени преди началото на събитието. След приключването му ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти.

„Целта е да се гарантира спазването както на данъчното, така и на осигурителното законодателство“, обясни Узунов.

По думите му засиленото наблюдение няма да възпрепятства провеждането на фестивалите.

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Над 1200 проверки в Бургаско

От началото на лятната контролна кампания по Черноморието, започнала в края на юни, в Бургаска област са извършени над 1200 проверки.

При тях са установени близо 500 нарушения, което означава, че делът на констатираните нарушения спрямо броя на проверките надхвърля 40%.

По цялото българско Черноморие са извършени над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения.

25 обекта са под активно наблюдение

Към момента НАП е поставила под активно наблюдение 25 обекта, като 20 от тях се намират в Бургаска област.

Причината са установени различни видове нарушения. От приходната агенция уточняват, че проверките не приключват само с констатирането на нарушение.

Всеки случай се анализира от гледна точка на риска от укриване на данъци. При необходимост НАП предприема и цялостни ревизионни действия, посочи Христо Узунов.

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Кои са най-честите нарушения

Само преди дни директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова съобщи, че лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон.

Сред най-често установяваните нарушения са:

- неиздаване на касови бележки;

- разлики в касовата наличност;

- липса на задължителни реквизити в касовите бележки;

- несъответствия при отчитането на оборотите.

Контролните действия на НАП са насочени към търговските обекти и бизнеса по Черноморието в разгара на активния туристически сезон.