Внимание, данъкоплатци в Русе: Внезапен срив блокира гишетата на НАП

О бслужването на клиенти в офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в град Русе е сериозно затруднено днес, 17 август (понеделник). Причината за неочакваното прекъсване на работния процес е технически проблем и липса на оптична връзка.

Аварията засяга физическото обслужване на място, което възпрепятства бързото обработване на документи и справки на гише в крайдунавския град.

Как да извършите услугите си онлайн

От приходното ведомство поднасят извинения за причиненото неудобство и подсещат гражданите и бизнеса, че могат да свършат необходимите процедури дистанционно чрез Портала за електронни услуги на НАП:

Достъп: С Персонален идентификационен код (ПИК) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Телефони за справки и консултации:

0700 18 700 (Информационен център)

02 9859 6801

Екипите работят по отстраняването на техническата повреда, за да бъде възстановена нормалната работа на офиса в най-кратки срокове.