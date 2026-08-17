Внимание, данъкоплатци в Русе: Внезапен срив блокира гишетата на НАП

О бслужването на клиенти в офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в град Русе е сериозно затруднено днес, 17 август (понеделник). Причината за неочакваното прекъсване на работния процес е технически проблем и липса на оптична връзка.
Аварията засяга физическото обслужване на място, което възпрепятства бързото обработване на документи и справки на гише в крайдунавския град.
Как да извършите услугите си онлайн
От приходното ведомство поднасят извинения за причиненото неудобство и подсещат гражданите и бизнеса, че могат да свършат необходимите процедури дистанционно чрез Портала за електронни услуги на НАП:
Достъп: С Персонален идентификационен код (ПИК) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Телефони за справки и консултации:
0700 18 700 (Информационен център)
02 9859 6801
Екипите работят по отстраняването на техническата повреда, за да бъде възстановена нормалната работа на офиса в най-кратки срокове.