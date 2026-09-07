"Никое зло няма да убегне от погледа ми": Белият дом превърна Тръмп в супергероя Зеления фенер с помощта на AI

Б елият дом представи американския президент Доналд Тръмп като супергероя Зеления фенер в ново видео, създадено с помощта на изкуствен интелект. Клипът е публикуван на 7 септември в официалния профил на американската президентска администрация в X.

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В 27-секундното видео Тръмп е изобразен със светещ зелен пръстен - един от най-разпознаваемите символи на героя от вселената на DC Comics. Президентът използва „силите“ му в поредица от сцени, които препращат към основни политически послания на неговата администрация.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power... Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

Тръмп като Зеления фенер

В една от сцените Тръмп създава огромна зелена бариера на границата, която спира приближаваща се група хора. Кадърът е препратка към политиката на администрацията по отношение на нелегалната имиграция.

В други сцени са показани заводи с надпис „American Manufacturing“, както и американски военни самолети и кораби, обгърнати от характерната зелена светлина на героя.

Белият дом придружава видеото с известната клетва на Green Lantern.

„В най-светлия ден, в най-мрачната нощ, никое зло няма да убегне от погледа ми“, гласи началото на посланието.

Публикацията завършва с предупреждение към злото да се пази от силата на „светлината на Зеления фенер“.

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Видеото се появи на фона на новия сериал „Lanterns“

Публикуването на видеото съвпадна с излъчването на нов епизод от сериала „Lanterns“ на HBO.

В публикацията си обаче Белият дом не споменава сериала, DC Studios или Warner Bros. Discovery. Към момента няма обявена официална връзка между продукцията и видеото на президентската администрация.

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Тръмп вече беше представян като Супермен

Това не е първият случай, в който Белият дом използва образи от популярната култура, за да представи Тръмп.

През юли 2025 г. официалният профил на администрацията публикува изображение на президента като Супермен с посланието „Символът на надеждата. Истината. Справедливостта. Американският начин“.

Администрацията е използвала и други препратки към популярни филми и видеоигри в комуникацията си.