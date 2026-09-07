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"Никое зло няма да убегне от погледа ми": Белият дом превърна Тръмп в супергероя Зеления фенер с помощта на AI

Президентът използва „силите“ му в поредица от сцени, които препращат към основни политически послания на неговата администрация

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 11:08
"Никое зло няма да убегне от погледа ми": Белият дом превърна Тръмп в супергероя Зеления фенер с помощта на AI
Източник: The White House/X

Б елият дом представи американския президент Доналд Тръмп като супергероя Зеления фенер в ново видео, създадено с помощта на изкуствен интелект. Клипът е публикуван на 7 септември в официалния профил на американската президентска администрация в X.

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В 27-секундното видео Тръмп е изобразен със светещ зелен пръстен - един от най-разпознаваемите символи на героя от вселената на DC Comics. Президентът използва „силите“ му в поредица от сцени, които препращат към основни политически послания на неговата администрация.

  • Тръмп като Зеления фенер

В една от сцените Тръмп създава огромна зелена бариера на границата, която спира приближаваща се група хора. Кадърът е препратка към политиката на администрацията по отношение на нелегалната имиграция.

В други сцени са показани заводи с надпис „American Manufacturing“, както и американски военни самолети и кораби, обгърнати от характерната зелена светлина на героя.

Белият дом придружава видеото с известната клетва на Green Lantern.

„В най-светлия ден, в най-мрачната нощ, никое зло няма да убегне от погледа ми“, гласи началото на посланието.

Публикацията завършва с предупреждение към злото да се пази от силата на „светлината на Зеления фенер“.

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  • Видеото се появи на фона на новия сериал „Lanterns“

Публикуването на видеото съвпадна с излъчването на нов епизод от сериала „Lanterns“ на HBO.

В публикацията си обаче Белият дом не споменава сериала, DC Studios или Warner Bros. Discovery. Към момента няма обявена официална връзка между продукцията и видеото на президентската администрация.

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  • Тръмп вече беше представян като Супермен

Това не е първият случай, в който Белият дом използва образи от популярната култура, за да представи Тръмп.

През юли 2025 г. официалният профил на администрацията публикува изображение на президента като Супермен с посланието „Символът на надеждата. Истината. Справедливостта. Американският начин“.

Администрацията е използвала и други препратки към популярни филми и видеоигри в комуникацията си.

Редактор: Василена Василева
Източник: The White House    
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