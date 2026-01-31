Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

В Пловдив, където до 6 февруари включително е обявена грипна епидемия, лекарите отчитат рязко увеличение на пациентите с усложнения след прекаран грип.

Клиниката по пневмология към Университетската болница „Свети Георги“ е препълнена. В отделението се лекуват както хора в активна възраст, така и възрастни пациенти над 65 години, част от които не са ваксинирани. Най-младият хоспитализиран е на 36 години.

Същевременно пред кабинетите на общопрактикуващите лекари се увеличават и родителите с болни деца. Четиригодишната дъщеря на Деян Филипов е сред тях, след като е била взета по-рано от детската градина заради кашлица и хрема.

Лекарите обясняват, че освен децата до 14 години, грипът масово засяга и хора в активна, работоспособна възраст. Често в едно семейство заболяването протича поетапно – първо при детето, след това при родителите.

Според началника на Клиниката по пневмология проф. Владимир Ходжев, усложненията засягат най-вече пациенти с придружаващи сърдечно-съдови, ендокринни и белодробни заболявания. Най-честите усложнения са пневмонии, обостряне на астма и хронична обструктивна белодробна болест, както и отити, синузити и в по-редки случаи миокардити.

По думите му много пациенти търсят лекарска помощ твърде късно. Противогрипното лечение е най-ефективно в първите 48 до 72 часа от началото на симптомите.

Специалистите призовават хората да не подценяват признаците на заболяването, особено при висока температура, затруднено дишане или посиняване около устните.

От Дружеството по белодробни болести напомнят още, че е възможно човек да се разболее отново скоро след преболедуван грип. Причината е, че освен грипния вирус, в момента циркулират и други респираторни вируси, което създава своеобразен „коктейл“ от инфекции.

„В СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София постъпват най-често деца с усложнения от грип", заяви директорът на лечебното заведение Благомир Здравков в ефира на NOVA.

Според него грипните усложнения включват пневмония, синузит, отит, а тази година болницата е регистрирала и тежки случаи на възпаления на мозъка и обвивките му. За щастие всички деца, транспортирани в болницата, вече показват подобрение, а някои са изписани с предстояща рехабилитация.

„Възстановяването при тези случаи е бавно, но е изключително важно усложненията да се диагностицират навреме“, каза Здравков.

Той посочи, че една от причините за тежките усложнения е начинът на живот на децата – ограничена физическа активност, неправилно хранене и замърсен въздух, който потиска имунната им реактивност.

„При вирусни инфекции в детска възраст симптомите, които изискват спешна медицинска помощ, включват дихателна недостатъчност, бледо лице или синкаво оцветяване на устните. При по-тежки случаи се наблюдава дефицит на съзнанието – детето става сънливо и трудно се събужда, което показва засягане на нервната система“, обясни директорът.

Той добави, че въвеждането на електронните рецепти значително е намалило тенденцията за самолечение с антибиотици.