Погребват Ратко Младич в Белград: Очакват се хиляди на церемонията

Р атко Младич ще бъде погребан днес в Белград. Церемонията се очаква да привлече хиляди хора, въпреки международните реакции срещу публичното отдаване на почит към човек, осъден за геноцид и други тежки престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.

Тялото на покойния Ратко Младич беше докарано в Сърбия

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда в ареста на ООН в Хага. Той беше признат за виновен за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната, извършени по време на конфликта в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г.

Тялото му беше върнато в Сърбия на 3 септември със самолет на сръбското правителство. Ковчегът беше покрит със знамената на Сърбия и Република Сръбска и беше свален от самолета от военнослужещи.

Сърбия готви държавно погребение за „Касапина от Босна“

Церемонията в Белград

Днес тялото на Младич е изложено за поклонение в църквата „Свети Лука“ в Белград. Процедурата започна сутринта и продължава до обяд, след което е предвидена църковна служба и процесия към гробището „Топчидер“, където ще бъде погребан.

Очаква се погребението да се състои около 13:30-14:00 ч., в зависимост от продължителността на церемонията и придвижването на процесията.

Младич ще бъде погребан до дъщеря си Ана, която почина през 1994 г.

Още при връщането на тялото му в Сърбия се събраха негови привърженици. По маршрута от летището към Белград хора се събраха по надлезите на магистралата с транспаранти в негова чест и запалиха сигнални ракети. На места бяха забелязани и полицаи, които отдават чест на кортежа.

Очакваното голямо присъствие на погребението доведе и до засилено внимание от страна на сръбските власти и службите за сигурност.

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

Кой ще присъства

Сред хората, които ще присъстват на погребението, са представители на политически сили и обществени организации от Сърбия, Република Сръбска и Черна гора.

Депутатът от черногорската Демократична народна партия (ДНП) Владислав Бойович и кметът на община Зета Михайло Асанович ще бъдат в Белград за церемонията.

Лидерът на ДНП Милан Кнежевич няма да присъства заради предварително поети ангажименти в САЩ. От негово име на погребението ще бъде брат му Мирко.

След смъртта на Младич Кнежевич е изразил съболезнования на сина му Дарко и семейството му. В позиция на партията се посочва, че Кнежевич смята, че Младич е бил „убит в Хаагския трибунал“, подобно на Слободан Милошевич, заради небрежно отношение.

ДНП заяви също, че уважава черногорските граждани, които ще присъстват на погребението.

Почина генерал Ратко Младич

Международни реакции

Погребението предизвика реакции извън Сърбия. Европейският съюз заяви, че прославянето на човек, осъден за военни престъпления и геноцид, е несъвместимо с ценностите, свързани с европейската интеграция на Сърбия.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планирано посещение в Сърбия след решението на сръбските власти да транспортират тялото на Младич със самолет на правителството и на фона на очакваната публична церемония.

В същото време сръбските власти не организират официално държавно погребение. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че няма да присъства на церемонията заради предварително планирано посещение на президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

За какво беше осъден Младич

Ратко Младич беше командващ на Главния щаб на армията на Република Сръбска по време на войната в Босна и Херцеговина.

Международният трибунал за бивша Югославия в Хага го осъди през 2017 г. на доживотен затвор. През 2021 г. присъдата беше потвърдена окончателно от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали.

Сред престъпленията, за които той беше признат за виновен, е геноцидът в Сребреница през юли 1995 г. При него са убити повече от 8000 босненски мъже и момчета.

Съдът го призна за отговорен и за престъпления, извършени по време на обсадата на Сараево, както и за вземането на персонал на ООН за заложници.

Младич беше в неизвестност в продължение на години след края на войната. Той беше арестуван в Сърбия през 2011 г. и предаден на трибунала в Хага.

Разделението около наследството му

Смъртта на Младич и организирането на публичното му погребение отново поставиха в центъра различните оценки за ролята му във войната в бивша Югославия.

Докато част от сръбското общество и представители на Република Сръбска продължават да го възприемат като военен командир, защитавал сърбите по време на конфликта, съдебните решения на международния трибунал определят неговата наказателна отговорност за редица престъпления, сред които геноцидът в Сребреница.