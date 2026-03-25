Любопитно

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Той е най-известната добавка в света, но науката е категорична – масовото му приемане често е излишно, а в големи дози може дори да навреди на организма

25 март 2026, 06:40
Източник: iStock/Getty Images

В итамин C е един от най-емблематичните нутриенти в съвременната здравна култура. Често му приписват магически сили – от предотвратяване на настинки и подсилване на имунитета до борба със сериозни заболявания. Но макар да е от съществено значение за функционирането на тялото ни, неговите ползи често се разбират погрешно или се преувеличават. Преди да се презапасите с добавки, ето какво казва науката.

Защо тялото ни има нужда от него?

Витамин C, известен още като аскорбинова киселина, изпълнява няколко ключови роли:

  • Мощен антиоксидант: Предпазва клетките от увреждане.
  • Синтез на колаген: Той е „лепилото“, което държи тъканите заедно и е структурен компонент на венците и кожата.
  • Усвояване на желязо: Подпомага организма да извлича максимума от храната.
Тежък дефицит води до заболяването скорбут – състояние, при което тялото не може да произвежда достатъчно колаген. Резултатът е ужасяващ: венците отслабват и зъбите падат, а кръвоносните съдове се разпадат, причинявайки вътрешни кръвоизливи. Тъй като хората не могат да синтезират витамин C сами, трябва да си го набавят чрез храната (най-вече зеленчуци и плодове).

Хапче срещу храна: Има ли разлика?

Химически витаминът в добавките е идентичен с този в храната. Тялото ви не прави разлика. Това, което липсва в таблетките обаче, са фибрите, флавоноидите и другите минерали, които идват с плодовете. Тези съединения работят в екип с витамин C и помагат за по-доброто му усвояване.

Какво лекува и какво – не?

Обикновена настинка

Противно на общото вярване, преглед на доказателствата показва, че редовният прием на 200 mg или повече витамин C не намалява риска да се разболеете. Той може леко да съкрати продължителността на боледуването, но ако започнете да го пиете едва когато вече усетите симптоми, той няма никакъв ефект.

Сърдечни заболявания и инсулт

Изследванията сочат, че добавките не променят риска от инфаркт или инсулт. Ефектът върху кръвното налягане е нищожен (сваля го с едва 2–4 mmHg) – резултат, който можете да постигнете и с обикновена разходка.

Рак

Множество проучвания потвърждават, че витамин C не е способен да предотврати рак на белите дробове, гърдата, простатата или дебелото черво.

Можем ли да прекалим?

Препоръчителният дневен прием за възрастни е едва 45 mg – количество, което се съдържа в една малка чаша портокалов сок. Горната граница е 2000 mg.

Тъй като е водоразтворим, излишъкът се изхвърля с урината. Тялото не го съхранява, така че „мегадозите“ са буквално пари, изхвърлени в тоалетната. При дози над 2000 mg дневно обаче се появяват странични ефекти:

  • Диария, гадене и коремни спазми;
  • Образуване на камъни в бъбреците (особено при мъжете);
  • Риск за хора с хронични бъбречни заболявания, тъй като натрупаният витамин не може да бъде изчистен ефективно.

Имате ли нужда от добавки?

За повечето хора отговорът е не. Балансираната диета с цитруси, горски плодове, домати, броколи и кейл е напълно достатъчна. Доказателствата не подкрепят твърденията, че добавките предпазват от сериозни болести, а в някои случаи рисковете могат да превишат ползите.

Източник: sciencealert    
Последвайте ни

По темата

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 18 минути

Срокът изтече в полунощ българско време

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Любопитно Преди 26 минути

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Свят Преди 57 минути

Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви

<p>Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота</p>

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

Свят Преди 1 час

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за злоупотреба със служебно положение

Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията

Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията

България Преди 1 час

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро

25 март: Черното Благовещение, когато огънят погълна величието

25 март: Черното Благовещение, когато огънят погълна величието

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Свят Преди 10 часа

Надеждин обвини властите в нарушение на Конституцията

Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

Свят Преди 10 часа

Израел добави, че военновъздушните му сили са ударили десетки цели в Иран

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Свят Преди 11 часа

Става въпрос за елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия

НАСА започва да строи база на Луната

НАСА започва да строи база на Луната

Любопитно Преди 11 часа

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари

Русия предложила опит за убийство на Орбан

Русия предложила опит за убийство на Орбан

Свят Преди 12 часа

От руското разузнаване предложили драстични действия - стратегия, която нарекли „Променяща играта“

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

Свят Преди 14 часа

Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

Любопитно Преди 14 часа

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

България Преди 14 часа

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

Свят Преди 15 часа

ЕС е ограничил достъпа на Унгария до секретна информация след разкритията за Петер Сиярто

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 март, сряда

Edna.bg

Рупанов: Футболът в Полша е по-труден, залага се повече на физиката (видео)

Gong.bg

Кошмар на Левски е най-познатият национал на Индонезия у нас

Gong.bg

70 години по-късно: Среща с 93-годишната легенда на ските, която се завърна на пистата в Милано-Кортина

Nova.bg

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки. Техеран позволи преминаване през Ормузкия проток на „невраждебни“ кораби

Nova.bg