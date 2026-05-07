Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни ваксини срещу грип

Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват

7 май 2026, 14:50
М инистерският съвет прие Национална програма за ваксинопрофилактика срещу сезонен грип при деца. Чрез нея за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките. Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст, съобщава NOVA.

„Ваксинацията ще обхване деца от 6 месеца до 17 години - за всички до 7 години и за деца с хронични заболявания до 17 години“, заяви Михаил Околийски. Служебният министър на здравеопазването изтъкна, че мярката има и икономически ефект. „Това е и антикорупционна мярка, защото ще намали ненужните болнични разходи и натоварването на здравната система“, посочи той.

По отношение на готовността за прилагане на програмата Околийски увери, че ваксините вече са заявени. „Щамовете се определят от Световната здравна организация през пролетта. Ваксините се произвеждат и са заявени - няма риск от загуба на обществен ресурс, тъй като се плаща само за поставените дози“, обясни ресорният министър.

Той представи и отчет за свършеното през мандата си и обяви нови политики в сектор „Здравеопазване“ с фокус върху майчиното и детското здраве. На брифинг пред медиите подчерта, че изпълнява поет още в началото на мандата си ангажимент. По думите му Министерският съвет е взел решение за стартиране на Национална програма за патронажна грижа – инициатива, която ще се реализира за първи път в България.

„Това ще осигури грижа за бременни жени и деца до 2-годишна възраст. Квалифицирани специалисти - медицински сестри, акушерки и мултидисциплинарни екипи - ще предоставят индивидуална грижа в домовете на младите семейства“, обясни Околийски. Той допълни, че програмата ще бъде финансирана с около 1 милион евро годишно и ще позволи ранно диагностициране на здравословни и развитиен проблеми при децата. „Ранната диагностика е ключова, за да има ефективна интервенция и по-добра интеграция в развитието на всяко дете“, подчерта министърът.

Той благодари на екипа си, както и на институционалните партньори за подкрепата. „Благодаря на Министерството на финансите и на премиера Андрей Гюров за осигуреното финансиране и подкрепата за тези програми“, добави Околийски.

В отговор на въпрос за наследството, което оставя, той подчерта, че е направен подробен анализ на дейностите и предстоящите задачи. „Всички мерки по обществените поръчки са предприети. Подготвени са и нови алгоритми за скрининг на рак на дебелото черво и рак на шийката на матката, като се очаква те да започнат през юни“, заяви Михаил Околийски.

