От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

С ъс заповед на Изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните се въвежда засилен мониторинг на входящите пунктове на Република България на всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, мляко на прах и масло с произход ЕС и трети държави, от 10.06.2026 г., съобщават от БАБХ.

Суровото мляко ще се проверява с лабораторен анализ за общ брой микроорганизми, общ брой соматични клетки, наличие на инхибитори и афлатоксин М1.

Всяка пратка млечен концентрат ще се тества за общ брой микроорганизми и афлатоксин М1.

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

Млякото на прах и суроватката на прах ще се проверяват за салмонела, стафилококов ентеротоксин и афлатоксин М1.

На всяка пратка масло ще се прави лабораторни анализ за салмонела и листерия моноцитогенес.

До получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на входящите пунктове на страната.

Мотивите за вземането на решение за осъществяване на засилен контрол е осигуряване на качествена и безопасна суровина за производството на всички видове млечни продукти.

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До това решение се стигна след анализ на резултатите от засиления контрол през месец май, посочват от БАБХ От направените лабораторни изследвания резултатите показват, че 24% от изследваните проби на тези продукти са били с несъответстващи резултати. Това доведе до предприемане на допълнителни мерки към вече произведените млечни продукти, което създава административни и икономически тежести за бизнес операторите. На база на тези резултати България въведе мярката за недопускане на суровини с влошено качество на територията на страната.