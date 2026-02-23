Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

А утопсия разкри причината за трагичната смърт на 16-годишния плувец, който почина по време на загрявката преди състезание в Бургас. От неговия клуб споделиха, че това е „гръдна аневризма“.

„Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател“, пише клуба в пост в социалната мрежа Фейсбук.

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

„След направена аутопсия причината за трагедията е установена - гръдна аневризма“, уточняват от НСК „Олимп“.

„С разрешение на родителите му днес (23.02.) от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем „Сбогом” с нашия приятел“, пишат още от клуба.

Припомняме, че 16-годишно момче от София почина в неделя сутринта по време на международно състезание по плуване в Бургас.

Момчето е било в басейна по време на загрявка, когато му е прилошало. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал.

Заради трагедията турнирът по плуване беше прекратен.