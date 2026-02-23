За да му спаси живота: Внучка подари част от черния си дроб на дядо си

Д ядо във Вирджиния получи подарък от внучка си, който промени живота му: нов черен дроб, съобщава People.

Брайън Уолс от Поухатан, малък град в централната част на щата, е бил диагностициран с НАСХ, форма на чернодробно заболяване, преди повече от две години.

„Започнах да се разболявам... Лекарите не можеха да разберат какво точно се случва с мен“, каза той в интервю за новинарската агенция CBS19.

„Попаднах в списъка за трансплантация. Бях в такъв списък няколко години и нищо не се получи“, добави Уолс.

Мъжът в крайна сметка е приет в болницата в изключително тежко състояние. Приблизително по същото време той научава, че 25-годишната му внучка, Макаела Хейс, е идеален донор.

Според клиниката в Кливланд , черният дроб е един от малкото органи в човешкото тяло, които могат да се регенерират. Следователно, Хейс би могла да дари част от собствения си черен дроб на дядо си и двата им черни дроба биха достигнали пълен размер и биха функционирали в рамките на няколко седмици.

„Това беше благословия, чудо - нещо, което никой не би могъл да очаква“, каза Хейс пред CBS19

На 23 декември 2025 г. Хейс дари част от черния си дроб на дядо си.

„Това беше просто мигновена промяна в живота ми... Бог ме благослови със семейството, което се грижеше за мен“, каза Уолс.

Уолс сега насърчава другите да проверят дали може да са подходящ жив донор.

„Никога не знаеш кога някой има нужда и не може да получи трансплантация – било то черен дроб, бъбрек, какъвто и да е случаят“, каза той.

От своя страна Хейс каза, че помощта за спасяването на живота на дядо ѝ е още по-смислена, като се има предвид, че е загубила мъж, когото е смятала за свой „втори баща“, от рак почти точно една година преди даряването на черен дроб.

„Това означава повече от това просто да спасиш нечий живот“, каза тя за преживяното.