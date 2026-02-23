Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

И ран предупреди днес, че ще разглежда всяка атака срещу територията си, включително ограничени удари, като "акт на агресия", след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, които подсказват подобна възможност, на фона на засилването на натиска на Вашингтон, предаде Франс прес.

Доналд Тръмп заплаши Иран с бомбардировки

"По отношение на първия въпрос за ограничен удар, няма ограничени удари. Всеки акт на агресия ще бъде разглеждан като акт на агресия", заяви пред медиите говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в отговор на молба да коментира изявлението на Доналд Тръмп, който в петък заяви, че "обмисля" ограничен удар срещу Иран, ако страната не сключи бързо споразумение със САЩ за ядрената си програма.

"Всяка държава би реагирала със сила на акт на агресия в рамките на своето право на самоотбрана, и ние бихме направили същото", добави говорителят.

На 17 февруари Вашингтон и Техеран проведоха втора сесия от непреки преговори в Швейцария с посредничеството на Оман, на фона на засиленото американско военно присъствие в региона, където Вашингтон изпрати два самолетоносача. Нови преговори, потвърдени от Иран и Оман, но не и от САЩ на този етап, са насрочени за четвъртък. Иранският външен министър Абас Арагчи води преговорите от името на Иран, докато САЩ са представени от пратеника Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер.

Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Говорителят на иранското външно министерство подчерта днес, че иранците никога в историята си не са се съгласявали да се предадат.