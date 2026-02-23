Тихата заплаха в гърдите: Какво е гръдната аневризма, която уби плувец на 16 г.

В света на медицината я наричат „тихият убиец“. Тя не боли, не дава ясни сигнали и често остава скрита до момента, в който секундите започват да решават съдбата на пациента. Гръдната (торакална) аневризма на аортата е едно от най-драматичните състояния в кардиоторакалната хирургия – състояние, при което основната „магистрала“ на кръвта в тялото ни се превръща в смъртоносен капан.

Какво представлява гръдната аневризма?

Аортата е най-големият кръвоносен съд в човешкото тяло. Под влияние на постоянното високо налягане или поради отслабване на съдовата стена, тя може да започне да се разширява патологично. Медицински за аневризма говорим тогава, когато диаметърът на аортата надвиши нормалния с над 50%.

Когато това се случи в областта на гръдния кош, съдът започва да прилича на балон с изтънени стени. Проблемът е, че веднъж започнало, разширението обикновено прогресира, а рискът от фатално разкъсване нараства с всеки милиметър.

Симптомите: Когато тялото започне да „говори“

Огромният риск при торакалната аневризма идва от факта, че тя често е асимптоматична. В много случаи диагнозата се поставя случайно – по време на рутинна рентгенография на белия дроб или ехокардиография по друг повод.

Когато обаче аневризмата нарасне достатъчно, тя започва да притиска съседните органи в тясното пространство на гръдния кош. Сигналите, за които трябва да бъдем бдителни, са:

Постоянна, тъпа болка: Усеща се дълбоко в гърдите или високо в гърба.

Респираторни проблеми: Задух или упорита кашлица, причинени от притискане на трахеята.

Промени в гласа: Пресипналост (поради притискане на нерва, контролиращ гласните връзки).

Трудно преглъщане (дисфагия): Когато аортата притиска хранопровода.

Пътят към фаталния изход: Руптура и емболия

Най-страшният сценарий при това състояние е руптурата (разкъсването). Когато стената на аортата не издържи на налягането, се стига до масивен вътрешен кръвоизлив.

Колко бързо настъпва фаталният изход? При пълно разкъсване на гръдната аорта смъртта може да настъпи в рамките на минути. Статистиката е сурова: голяма част от пациентите загиват преди изобщо да достигнат до болнично заведение. Дори при спешна операция, рискът остава екстремно висок.

Друго сериозно усложнение е образуването на кръвни съсиреци (тромби) вътре в самата аневризма. Поради завихрянето на кръвта в разширения участък, тези съсиреци могат да се откъснат (емболия) и да блокират кръвоснабдяването към мозъка (инсулт), крайниците или вътрешните органи.

Лечение и превенция

Лечението зависи изцяло от размера на аневризмата и скоростта на нейното нарастване. Ако аневризмата е малка, лекарите залагат на стриктен контрол на кръвното налягане и редовни прегледи (КТ или МРТ). При достигане на критичен размер (обикновено над 5-5.5 см) се налага планова операция. Тя може да бъде:

Отворена операция: Замяна на увредения участък от аортата с изкуствена протеза (графт).

Ендоваскуларно лечение (TEVAR): По-щадящ метод, при който през малък разрез в слабината се вкарва стент-графт, който „облицова“ аортата отвътре и я укрепва.

Гръдната аневризма изисква повишено внимание, особено при хора с високо кръвно налягане, пушачи или такива с фамилна обремененост. Редовната профилактика и ранната диагностика буквално са разликата между живота и смъртта. Ако имате необяснима болка в гърдите или гърба, не отлагайте консултацията със съдов хирург или кардиолог.