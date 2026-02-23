"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

"Нашите опонентни много обичат да търсят разломи в ГЕРБ, тъй като те са в непрекъснат разлом", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора.

По думите му никога Делян Добрев не му е писал лист с резултати и разлом няма.

"Нас ни кичеха с "постна" пица. Дянков говори глупости по телевизията, не искам да имам нищо общо с него", допълни Борисов.

"Знам и какво ни струва еврозоната, Шенген и Плана за възстановяване. Това е държавничество - държавата пред партията", каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов отсече, че тези избори няма да са честни.