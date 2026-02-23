Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата

Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

П рез последните седмици хиляди българи останаха изненадани от неочаквано високи декемврийски фактури за електроенергия. Докато мнозина търсеха причината в повишеното потребление по празниците, служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков хвърли нова светлина върху проблема: подозрение за „софтуерен глич“ в билинг системите на доставчиците.

Но какво всъщност означава това за нашия джоб и как една компютърна аномалия може да „надпише“ сметката ни?

Какво е „софтуерен глич“ (Software Glitch)?

В света на технологиите „глич“ е термин за внезапна, краткотрайна и често необяснима грешка. За разлика от стандартните софтуерни бъгове, които са постоянни дефекти в кода, гличът е ефимерна аномалия.

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Как се случва?

Представете си го като „прескачане“ на грамофонна плоча. Гличът може да бъде предизвикан от:

Претоварване на процесора: Когато системата обработва милиони данни едновременно (както е при месечното отчитане).

Конфликт в тарифите: Системата за миг „забравя“ да превключи от дневна на нощна енергия или прилага грешна ценова ставка за кратък период.

Специфични обстоятелства: Грешката се появява само веднъж при уникална комбинация от фактори и често изчезва след рестарт на системата, което я прави изключително трудна за откриване при последваща проверка.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

В контекста на енергетиката, това означава, че нито инкасаторът е сбъркал, нито вие сте светили повече, а алгоритъмът, който изчислява дължимата сума, е претърпял кратък „срив“ в логиката си.

Обективните причини: Декември срещу Ноември

Министър Трайков подчертава и един важен статистически факт – метеорологичните разлики. Данните сочат, че ноември 2025 г. е бил необичайно мек в сравнение с предходната година, докато декември 2025 г. е донесъл по-ниски температури. Тази рязка промяна в климата води до психологически „шок“ при сравняване на двете последователни сметки, тъй като консумацията реално скача, но гличът в системата може допълнително да е влошил ситуацията.

Напрежение след "празнични" фактури за ток

Какво се случва, ако сте ощетен?

Добрата новина за потребителите е, че държавата вече е задействала механизми за проверка. Електромери със съмнителни показатели се тестват в независими лаборатории, а регулаторът (КЕВР) събира данни за окончателен доклад, който се очаква в началото на март.

Министърът е категоричен: дори и само един потребител да е ощетен от софтуерна грешка, той трябва да бъде възмезден.

Как ще получите парите си обратно?

Ако проверката докаже грешка, компенсацията става по два начина:

Директно възстановяване на надплатената сума по банков път или на каса.

Приспадане от следващата сметка – най-често прилаганият модел, при който следващата ви фактура ще бъде съответно намалена.

Наръчник на потребителя: Как да действате при съмнително висока сметка?

Ако смятате, че вашата сметка е жертва на „софтуерен глич“ или грешно отчитане, ето стъпките, които трябва да предприемете:

Има ли проблем със сметките за парно за декември?

Сравнете самоотчета: Проверете показанията на електромера си днес и ги сравнете с тези във фактурата. Уверете се, че няма разминаване в цифрите.

Проверете периодите: Погледнете колко дни обхваща фактурата. Понякога декемврийските сметки са за по-дълъг период (например 33-35 дни) заради празничните почивни дни.

Подайте официална жалба: Не разчитайте само на телефонно обаждане. Подайте писмено възражение до вашия енергиен доставчик. Те са длъжни да извършат проверка в законоустановен срок.

Поискайте проверка на електромера: Ако съмненията останат, имате право да изискате техническа експертиза на уреда от независима институция.

Сигнализирайте КЕВР: Ако не сте доволни от отговора на енергийното дружество, следващата стъпка е жалба към Комисията за енергийно и водно регулиране.