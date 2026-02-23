България

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че внезапни системни аномалии може да са причина за надутите фактури. Научете как компютърният срив обърква тарифите ни и вижте пълния наръчник за действие: как да подадете жалба и по какъв начин държавата ще ни компенсира за надплатеното

23 февруари 2026, 12:15
„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт
Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове
Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ
Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата
Летище

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари
БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл
Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

П рез последните седмици хиляди българи останаха изненадани от неочаквано високи декемврийски фактури за електроенергия. Докато мнозина търсеха причината в повишеното потребление по празниците, служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков хвърли нова светлина върху проблема: подозрение за „софтуерен глич“ в билинг системите на доставчиците.

Но какво всъщност означава това за нашия джоб и как една компютърна аномалия може да „надпише“ сметката ни?

Какво е „софтуерен глич“ (Software Glitch)?

В света на технологиите „глич“ е термин за внезапна, краткотрайна и често необяснима грешка. За разлика от стандартните софтуерни бъгове, които са постоянни дефекти в кода, гличът е ефимерна аномалия.

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Как се случва?

Представете си го като „прескачане“ на грамофонна плоча. Гличът може да бъде предизвикан от:

Претоварване на процесора: Когато системата обработва милиони данни едновременно (както е при месечното отчитане).

Конфликт в тарифите: Системата за миг „забравя“ да превключи от дневна на нощна енергия или прилага грешна ценова ставка за кратък период.

Специфични обстоятелства: Грешката се появява само веднъж при уникална комбинация от фактори и често изчезва след рестарт на системата, което я прави изключително трудна за откриване при последваща проверка.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

В контекста на енергетиката, това означава, че нито инкасаторът е сбъркал, нито вие сте светили повече, а алгоритъмът, който изчислява дължимата сума, е претърпял кратък „срив“ в логиката си.

Обективните причини: Декември срещу Ноември

Министър Трайков подчертава и един важен статистически факт – метеорологичните разлики. Данните сочат, че ноември 2025 г. е бил необичайно мек в сравнение с предходната година, докато декември 2025 г. е донесъл по-ниски температури. Тази рязка промяна в климата води до психологически „шок“ при сравняване на двете последователни сметки, тъй като консумацията реално скача, но гличът в системата може допълнително да е влошил ситуацията.

Напрежение след "празнични" фактури за ток

Какво се случва, ако сте ощетен?

Добрата новина за потребителите е, че държавата вече е задействала механизми за проверка. Електромери със съмнителни показатели се тестват в независими лаборатории, а регулаторът (КЕВР) събира данни за окончателен доклад, който се очаква в началото на март.

Министърът е категоричен: дори и само един потребител да е ощетен от софтуерна грешка, той трябва да бъде възмезден.

Как ще получите парите си обратно?

Ако проверката докаже грешка, компенсацията става по два начина:

Директно възстановяване на надплатената сума по банков път или на каса.

Приспадане от следващата сметка – най-често прилаганият модел, при който следващата ви фактура ще бъде съответно намалена.

Наръчник на потребителя: Как да действате при съмнително висока сметка?

Ако смятате, че вашата сметка е жертва на „софтуерен глич“ или грешно отчитане, ето стъпките, които трябва да предприемете:

Има ли проблем със сметките за парно за декември?

Сравнете самоотчета: Проверете показанията на електромера си днес и ги сравнете с тези във фактурата. Уверете се, че няма разминаване в цифрите.

Проверете периодите: Погледнете колко дни обхваща фактурата. Понякога декемврийските сметки са за по-дълъг период (например 33-35 дни) заради празничните почивни дни.

Подайте официална жалба: Не разчитайте само на телефонно обаждане. Подайте писмено възражение до вашия енергиен доставчик. Те са длъжни да извършат проверка в законоустановен срок.

Поискайте проверка на електромера: Ако съмненията останат, имате право да изискате техническа експертиза на уреда от независима институция.

Сигнализирайте КЕВР: Ако не сте доволни от отговора на енергийното дружество, следващата стъпка е жалба към Комисията за енергийно и водно регулиране.

Високи сметки за ток Софтуерен глич Електроенергия Трайчо Трайков Билинг системи Компенсация на потребители КЕВР Потребление на енергия Жалба за сметка Декемврийски фактури
Последвайте ни
Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 16 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 15 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 13 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 6 минути

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

<p>Мерц избухна срещу Москва: Русия стигна дъното на варварството</p>

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Свят Преди 7 минути

Германският канцлер заяви, че Москва не печели конфликта, а украинската съпротива остава по-успешна от очакваното.

<p>Печално известна снимка на Андрю се появи в Лувъра</p>

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Свят Преди 35 минути

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 36 минути

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

България Преди 46 минути

Запален автомобил

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Свят Преди 46 минути

„Тревожното“ изчезване на Смит накара множество агенции в Северна Каролина и Вирджиния, включително ФБР, да търсят майката на три деца

Гръдна (торакална) аневризма на аортата

Тихата заплаха в гърдите: Какво е гръдната аневризма, която уби плувец на 16 г.

България Преди 50 минути

Тя не боли, не дава ясни сигнали и често остава скрита до момента, в който секундите започват да решават съдбата на пациента

<p>Иран с твърдо предупреждение към САЩ</p>

Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

Свят Преди 1 час

Предупреждението беше отправено на фона на засиленото американско военно присъствие и продължаващите дипломатически контакти

<p>Унгария не бива да &quot;предава своята борба за свобода&quot;</p>

Унгария не бива да "предава своята борба за свобода" с блокирането на санкциите срещу Русия

Свят Преди 1 час

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел

.

За да му спаси живота: Внучка подари част от черния си дроб на дядо си

Любопитно Преди 1 час

Дядо във Вирджиния получи подарък от внучка си, който промени живота му

Мястото на атентата в Лвов

Украйна: Атентатът в Лвов е дело на Русия, има арестуван

Свят Преди 1 час

33-годишна жена, обвинена в планиране и извършване на бомбения атентат по руски нареждания, е била задържана близо до границата с Полша

<p>Почина проф. д-р Александър Стойнев - голямо име в медицинската наука</p>

Почина проф. д-р Александър Георгиев Стойнев - уважаван учен и преподавател в МУ - София

България Преди 1 час

Ръководител на Лабораторията по патофизиология на кръвообращението и метаболизма, проф. Стойнев има над 100 публикации и международно признание

<p>&quot;Нищо не може да бъде заметено&quot;: Слави Трифонов с въпроси&nbsp;за случая &quot;Петрохан&quot;</p>

"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Лидерът на "Има такъв народ" настоява за проверка на информация за натиск върху полицаи, ангажирани със случая

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Технологии Преди 1 час

Според основателя на OpenAI някои компании използват изкуствения интелект като повод за съкращения на служители, които така или иначе са планирани, а други твърдят неправилно, че технологията консумира ненужно много електричество

<p>ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Цицелков да участва в наблюдение на изборите</p>

ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на изборите

България Преди 1 час

Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

България Преди 1 час

Инцидентът се разигра в квартал „Меден рудник“, полицията откри наркотици в апартамента на извършителя.

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Мистериозен страничен ефект на Оземпик озадачава лекарите

Edna.bg

Дженифър Лопес отпразнува пълнолетието на децата си, вижте как изглеждат 18-годишните близнаци

Edna.bg

Разкриха причината за смъртта на 16-годишния плунец в Бургас

Gong.bg

Българка бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Gong.bg

„Снимай, снимай”: Неизвестен глас се чува на запис от „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Клисурски: 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

Nova.bg