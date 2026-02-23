България

"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"

Лидерът на "Има такъв народ" настоява за проверка на информация за натиск върху полицаи, ангажирани със случая

23 февруари 2026, 11:44
"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"
Източник: Георги Димитров

С лави Трифонов публикува във Facebook пост, в който изразява загриженост за хода на разследването по случая "Петрохан" и отправя конкретни въпроси към министъра на вътрешните работи и прокуратурата.

В публикацията си Трифонов подчертава, че темата е "много важна" заради отношението към децата и справедливостта, като уверява, че ще продължи да информира обществото и да задава въпроси, докато случаят не бъде решен.

Трифонов: Ще се погрижа да разбера кой си ти

Той пита дали министърът на вътрешните работи Емил Дечев е привиквал полицаите, ангажирани със случая "Петрохан", в ресторант на ул. "Дойран" 2 в София и дали е упражнявал натиск върху тях с цел "да замитат следите на ПП - ДБ". Лидерът на "Има такъв народ" пита и дали прокуратурата ще провери тази информация, защото в случай на потвърждение действията могат да представляват престъпление.

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

"Случаят "Петрохан" е с огромна значимост. Нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. Всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои", пише Трифонов.

Той добавя, че се надява новите ръководители в МВР да постъпят "умно и отговорно" и да не се опитват да прикриват следите на определени политически формации.

Слави Трифонов Случай Петрохан Разследване МВР Прокуратура Политически натиск ПП ДБ Справедливост Замитане на следи Обществено внимание
