Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

Съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за смъртта на тийнейджърката

29 май 2026, 07:52
Б лизки на 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевград, организират бдение в нейна памет. Случаят предизвика силен обществен отзвук в града и постави редица въпроси около обстоятелствата, довели до инцидента.

В нощта на трагедията пред блока е било открито и непълнолетно момче с тежки травми. По информация на лекарите състоянието му постепенно се подобрява, като той остава под наблюдение.

Разследването по случая продължава, а полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички факти около инцидента. По първоначални данни младежите са били на събиране в апартамент, където е имало употреба на наркотични вещества.

20-годишният Александър Георгиев беше задържан като заподозрян по случая, но впоследствие съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите са преценили, че към момента няма достатъчно доказателства, които да обосноват задържането му.

Според информация от полицията младежът е заявил пред разследващите, че не си спомня какво точно се е случило в нощта на трагедията.

От прокуратурата продължават да събират свидетелски показания, експертизи и доказателства, които да помогнат за изясняването на случая.

Трагедията предизвика множество реакции в социалните мрежи, а близки на загиналото момиче настояват за пълно разследване и отговори на всички въпроси около смъртта ѝ.

Очаква се бдението да събере десетки жители на Благоевград, които ще почетат паметта на момичето с цветя и запалени свещи.

