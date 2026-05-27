Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

27 май 2026, 18:04
"Народът му писна", заяви пред БНТ бащата на загиналото момиче в Благоевград, като се обърна към съда, прокуратурата, полицията, както и към премиера, президента и министрите. По думите му, ако институциите не започнат да работят, хората ще вземат нещата в свои ръце.

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за предполагаемото убийство на дъщеря му студент поради липса на доказателства.

"Обръщам се към цялата държава, към всички държавни институции – съд, прокуратура, полиция, дори те са изумени как може един убиец да бъде освободен поради липса на доказателства. Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте тези убийци на свобода и нека този съд да започне да работи един път завинаги. Защото нещата, ако ги вземем в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете или ще си свършите работата или не сте за там. Народът му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава, работеща, да знаете. Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Аз знам, че можете. Казвам ви го в ясно съзнание", заяви бащата.

Той посочи като основен проблем разпространението на наркотици сред младите и липсата на ефективен контрол. Според него дрогата, алкохолът и престъпността са достъпни за децата като дъвки в магазин.

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград

"Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата, като дъвки в магазин. Осъзнайте се! Нищо не направихте! Всеки един ден става все по-лош, по-зле. Никаква реформа не върши работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло, да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат. Докато бях и в полицията осъзнах, че права има единствено и само заподозреният. Никой друг няма права! Вие нормални ли сте, чели ли сте НПК? Какво пише там? Права има единствено и само обвиненият. Никой друг няма никакви права. Ние нямаме права. Имаме право, ако карам с 12 км/ч отгоре, да платя 50 евро. Такива права имаме ние, нормалните граждани в България. А убийците са навън. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе? Вие срам имате ли? Деца имате ли? Майка имате ли? Но да знаете, че няма да спра. Аз ще водя моята борба. За всички деца на тази земя, не само в България", каза мъжът.

Той добави, че дъщеря му е била манипулирана и използвана, като по думите му става въпрос за по-голяма схема, свързана с наркотици и експлоатация на деца и подчерта, че е предоставил информация на полицията, като настоя разследването да продължи.

"Съвсем нормално дете, никакви индикации. И най-вероятно какво се случва, какво прави едно влюбено момиче - на 16 години. Психиката е тотал щета. Използвали са я, разберете, манипулирали са я и са я използвали. И най-вероятно не е единствената. Това е цяла система, цяла схема. Много дълъг и голям канал. Задействайте се! Предал съм ви много информация в полицията. В момента все още деца дават там сведения. И ще продължават да дават. И на базата на това нещо съдът да го пусне," посочи бащата.

Той се обърна с остри критики към съдията по делото, обвинявайки съдебната система, че защитава обвиняемите, но не и жертвите и техните близки.

Припомняме, че след продължителен купон с наркотици в апартамент в Благоевград, пред блока беше открито мъртво момиче на 16 години, починало след падане от петия етаж, а 17-годишно момче беше прието в критично състояние в болница. Студент по философия в Югозападния университет беше обвинен в предумишлено убийство, като според прокуратурата е хвърлил двамата младежи от балкона. Самият той отрече да има спомен за случилото се.

Източник: БНТ    
