Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

По първоначална информация двамата са употребили наркотично вещество

24 май 2026, 09:43
Източник: БТА

М ладо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми. 

Инцидентът е станал в благоевградския квартал "Струмско". Сигнал е получен след полунощ на телефон 112. Незабавно са изпратени екипи на Спешната помощ и полицията.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София, с опасност за живота, предаде NOVA.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другия е устанивен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на ОП.

Източник: NOVA    
