България

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

29 май 2026, 12:33
МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път
МВнР: България категорично осъжда инцидента в Румъния, причинен от руски въоръжен дрон

МВнР: България категорично осъжда инцидента в Румъния, причинен от руски въоръжен дрон
Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.
Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция
ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София
Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“
Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

П родължават процесуално-следствените действия по досъдебното производство, свързано с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. През цялата нощ служители на Областната дирекция на МВР – Варна са извършвали претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на „Корпорация КУБ“, съобщиха от полицията.

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

Акцията е приключила около 04:00 ч. тази сутрин, след часове работа на разследващите екипи.

По време на претърсванията са били иззети множество документи, свързани с дейността на различни дружества, компютърна техника и мобилни телефони, които тепърва ще бъдат анализирани в рамките на разследването.

Трима души са задържани

За срок до 24 часа са задържани трима души – помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.

От полицията към момента не съобщават дали срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения, но уточняват, че действията са част от активното разследване на мащабния случай с незаконното строителство край Варна.

Очаква се прокуратурата да прецени дали ще поиска удължаване на мерките за задържане и дали ще бъдат повдигнати конкретни обвинения.

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

Разследването обхваща няколко направления

Случаят с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ предизвика сериозен обществен и политически отзвук през последните седмици.

По данни на институциите в района са изградени десетки постройки без необходимите строителни разрешителни. Част от сградите не фигурират в кадастралните регистри, а за други липсват строителни книжа.

Паралелно с това прокуратурата разследва и евентуално бездействие на длъжностни лица, използване на неистински документи и подаване на декларации с невярно съдържание.

Проверява се и дали е имало институционален чадър над схемата, позволил мащабното строителство да продължи в продължение на години.

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Проверяват фирми и свързани лица

Според информацията на разследващите иззетите документи са свързани с дейността на няколко дружества, които имат отношение към строителството и управлението на имотите в района.

Разследващите ще анализират финансови документи, договори, комуникация и електронни устройства, за да установят как е организирано строителството и кои лица са участвали в него.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

Политически и институционален натиск

Темата за незаконното строителство край Варна доведе и до напрежение в местната власт.

През последните дни общински съветници поискаха обяснения от кмета на Варна Благомир Коцев, а от своя страна той заяви, че строителството е започнало много преди неговия мандат.

Междувременно МВР, прокуратурата и други институции започнаха проверки както на строителството, така и на действията на държавни и общински служители.

Разследването по случая продължава.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Какво ще се случи с НАТО, ако САЩ напуснат организацията

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Дженифър Лопес заличи татуировката, посветена на Бен Афлек

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От дипломати до тирани: Къде е вашата зодия в класацията на най-изнервящите

От дипломати до тирани: Къде е вашата зодия в класацията на най-изнервящите

Любопитно Преди 16 минути

Астролозите са съставили класация на зодиакалните знаци с най-трудни личности - от спокойни и дипломатични до такива, които не прощават обиди, обичат контрола и лесно провокират конфликти

Край на династията: Никълъс Кейдж официално смени фамилията си Копола

Край на династията: Никълъс Кейдж официално смени фамилията си Копола

Любопитно Преди 35 минути

Носителят на „Оскар“ вече е Кейдж и в личния си живот, за да не бъде „клоунът братовчед“ в холивудската кралска фамилия

<p>Вижте плахата 20-годишна Салма Хайек на първия ѝ кастинг (ВИДЕО)</p>

„Нямам никакъв опит“: Вижте плахата 20-годишна Салма Хайек на първия ѝ кастинг (ВИДЕО)

Любопитно Преди 47 минути

Архивно видео от 1986 г. показва началото на пътя на една от най-влиятелните актриси в света. Вижте как младата и неуверена Салма Хайек прави първите си стъпки към славата, преди да покори Холивуд и да се превърне в истинска модна и кино икона

Арестуваха висш съдия за мистериозната смърт на бременна актриса в Индия

Арестуваха висш съдия за мистериозната смърт на бременна актриса в Индия

Любопитно Преди 1 час

Случаят предизвика огромно обществено внимание заради високия социален статус на замесените. Докато Туиша е публична личност, съпругът и свекървата ѝ са влиятелни юристи

<p>Депутатите не замразиха заплатите си</p>

Депутатите не замразиха заплатите си, ще продължават да се актуализират на три месеца

България Преди 1 час

Парламентът отхвърли на практика идеята за замразяване на възнагражденията на фона на дебатите за държавните финанси

<p>Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана</p>

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

Свят Преди 1 час

Ранени бяха двама души

Джил Байдън с принцеса Кейт

Каква е принцеса Кейт зад затворени врати? Джил Байдън с неочаквано разкритие

Любопитно Преди 1 час

Бившата първа дама на САЩ, Джил Байдън, издава своите мемоари „Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing) на 2 юни. В откъс, споделен списание People, тя разказва за приятелството си с принцесата на Уелс – Катрин

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Оцелял по чудо от „Титаник“ вдъхновил най-тъжната сцена във филма

Любопитно Преди 1 час

Внукът на Фанг Ланг, един от малкото оцелели китайци на борда, разкрива как съдбата на дядо му в ледения Атлантик е вдъхновила Джеймс Камерън за финала на емблематичния блокбъстър. Историята му излиза наяве години след трагедията

Рапърът Young MC

Бойкот в САЩ: Големи звезди отказаха да пеят за Тръмп на „Панаира на американските щати“

Любопитно Преди 1 час

Само ден след обявяването на мащабната инициатива Freedom 250, легендарни артисти започнаха масово да се оттеглят от събитието във Вашингтон. В програмата на Белия дом абсурдно се оказа дори поп дуото Milli Vanilli, чиито актуални певци изобщо не са били канени

НС прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани с ПВУ

НС прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани с ПВУ

България Преди 1 час

Mazda 6е

Къде е България в общата картина за електрификация на автопарка в Европа

България Преди 1 час

Супер мащабен анализ на ситуацията във всички страни в Европа показва различната скорост, на която вървят отделните държави, но предначертаната посока от Брюксел не се е променила

Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

Скритата заплаха в горещите дни, която може да бъде фатална

България Преди 1 час

Комбинацията от жарко слънце и примамливата прохлада на неохраняем водоем изглежда като перфектното бягство. Когато термометрите отчитат над 35 градуса, скокът в планинско езеро, бързотечаща река или дълбок язовир изглежда като моментално спасение, но крие смъртна опасност

Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота

Тежка катастрофа в Старозагорско, мъж е с опасност за живота

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в четвъртък в Гълъбово

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

България Преди 2 часа

Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна

Руски сериен изнасилвач получи медал за храброст, преди да загине на фронта в Украйна

Свят Преди 2 часа

През 2000-те години Кийко извършва поредица от брутални нападения над жени в парк „Сосновка“ в Санкт Петербург

Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

Керана участва в бродуейския хит „Суини Тод“

Любопитно Преди 2 часа

На 19 август Античният театър в Пловдив ще оживее с премиерата на музикалния трилър „Суини Тод“. Мащабната продукция на режисьора Петър Одажиев събира на сцената Керана и Цвети Пеняшки, потапяйки ни в зрелищния и хипнотичен свят на Стивън Сондхайм

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Отличиха Стефан Димитров за изключителен принос към българската музика навръх 77-я му рожден ден

Edna.bg

На път: Зорница-София посреща изгрева край брега на Лимнос

Edna.bg

Официално: ЦСКА 1948 се раздели с изпълнителния си директор

Gong.bg

Преди баража за Европа между Лудогорец и Локомотив Пловдив

Gong.bg

Ще бъде ли слънчево през уикенда

Nova.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg