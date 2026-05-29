Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

П родължават процесуално-следствените действия по досъдебното производство, свързано с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. През цялата нощ служители на Областната дирекция на МВР – Варна са извършвали претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на „Корпорация КУБ“, съобщиха от полицията.

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

Акцията е приключила около 04:00 ч. тази сутрин, след часове работа на разследващите екипи.

По време на претърсванията са били иззети множество документи, свързани с дейността на различни дружества, компютърна техника и мобилни телефони, които тепърва ще бъдат анализирани в рамките на разследването.

Трима души са задържани

За срок до 24 часа са задържани трима души – помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.

От полицията към момента не съобщават дали срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения, но уточняват, че действията са част от активното разследване на мащабния случай с незаконното строителство край Варна.

Очаква се прокуратурата да прецени дали ще поиска удължаване на мерките за задържане и дали ще бъдат повдигнати конкретни обвинения.

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

Разследването обхваща няколко направления

Случаят с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ предизвика сериозен обществен и политически отзвук през последните седмици.

По данни на институциите в района са изградени десетки постройки без необходимите строителни разрешителни. Част от сградите не фигурират в кадастралните регистри, а за други липсват строителни книжа.

Паралелно с това прокуратурата разследва и евентуално бездействие на длъжностни лица, използване на неистински документи и подаване на декларации с невярно съдържание.

Проверява се и дали е имало институционален чадър над схемата, позволил мащабното строителство да продължи в продължение на години.

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Проверяват фирми и свързани лица

Според информацията на разследващите иззетите документи са свързани с дейността на няколко дружества, които имат отношение към строителството и управлението на имотите в района.

Разследващите ще анализират финансови документи, договори, комуникация и електронни устройства, за да установят как е организирано строителството и кои лица са участвали в него.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

Политически и институционален натиск

Темата за незаконното строителство край Варна доведе и до напрежение в местната власт.

През последните дни общински съветници поискаха обяснения от кмета на Варна Благомир Коцев, а от своя страна той заяви, че строителството е започнало много преди неговия мандат.

Междувременно МВР, прокуратурата и други институции започнаха проверки както на строителството, така и на действията на държавни и общински служители.

Разследването по случая продължава.