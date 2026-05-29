4 часа ужас на 30 метра височина: Спасиха 8 студенти, заклещени на увеселително влакче в Тексас

О сем студенти прекараха четири часа блокирани на влакче на ужасите, висейки на близо 30 метра във въздуха, преди да бъдат спасени от пожарникари.

Атракционът „Iron Shark“ на кея Pleasure Pier в Галвестън, Тексас, претърпя техническа неизправност в четвъртък вечерта. Инцидентът остави групата студенти от Хюстън в позиция с лице право нагоре, точно преди пика на прочутото 30-метрово вертикално спускане на съоръжението.

Кеят беше евакуиран, а пожарникарите разпънаха огромна стълба и внимателно свалиха всеки един от студентите един по един с помощта на спасителни колани, съобщи местната медия KHOU. Всички те се озоваха невредими на земята около 20:30 ч. — приблизително четири часа след като закъсаха.

„Бяха уплашени, но са добре“

Началникът на пожарната в Галвестън, Майк Варела, сподели, че младежите са били силно разтърсени от преживяното, но като изключим това, са в добро състояние.

„Разбира се, че бяха уплашени от слизането по тази стълба и от прекараното време под горещото слънце. Проверихме ги за дехидратация и изглежда, че всички са доста добре“, каза той.

Осемте пътници са студенти и ученици от училищния окръг на Хюстън (Houston Independent School District), които са били на екскурзия, организирана от две чартърни училища – Energized for STEM Academy Middle School и STEM Academy High School, информира ABC 13.

„Благодарни сме, че всички ученици, служители и придружители са в безопасност. Училищното ръководство е в директен контакт с семействата на всички деца, които бяха на това пътуване. Благодарим за спасителните усилия на екипите за спешна помощ и на персонала на парка“, се казва в официално изявление на окръга.

Задействала се е системата за сигурност

Тери Търни, главен оперативен директор на Pleasure Pier, потвърди, че неустановен към момента проблем е задействал аварийното спиране.

„Атракционът претърпя повреда по време на първоначалното си изкачване, но точно според проекта си, той незабавно спря, за да гарантира безопасността на всички. Ще бъде извършена щателна инспекция на съоръжението, преди то да бъде пуснато обратно в експлоатация“, добави Търни в официално изявление.