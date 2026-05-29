МВнР: България категорично осъжда инцидента в Румъния, причинен от руски въоръжен дрон

Б ългария категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон.

Тази позиция изразиха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа X.

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

"Подобни безотговорни действия, застрашаващи европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния", пишат още от външното ни министерство.

Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

Bulgaria strongly condemns the incident in Galati early this morning caused by Russian armed drone. Such irresponsible acts endangering European security are unacceptable. Bulgaria stands in full solidarity with Romania. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) May 29, 2026

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац.

Безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е уцелил 10-етажен жилищен блок с близо 70 души вътре.