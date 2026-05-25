България

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят

25 май 2026, 07:26
Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани
След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево
Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане
„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов
Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата
Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя

Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"
Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница
Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

О бщина Благоевград обяви Ден на траур във връзка със случая, при който загина непълнолетно момиче, а тийнейджър е тежко пострадал след падане от жилищен блок в квартал „Струмско“. Решението беше взето в знак на съпричастност към близките и семействата на пострадалите.

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

В рамките на траурния ден всички тържествени и празнични мероприятия на територията на общината ще бъдат отменени. От местната администрация уточниха, че събитията, които не могат да бъдат отменени по организационни причини, ще започват с едноминутно мълчание в памет на загиналото момиче.

Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя сутринта, след като младо момиче беше открито безжизнено пред жилищен блок в квартал „Струмско“. На място незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешната помощ.

По време на огледа на района около сградата служителите на реда са открили и непълнолетно момче в тежко състояние. То е транспортирано по спешност в столичната болница „Пирогов“, където лекарите продължават борбата за живота му.

По първоначална информация двамата младежи са употребили наркотично вещество преди инцидента. Към момента обаче официалните данни по случая все още се изясняват, а разследващите работят по всички възможни версии.

Разследването се води под надзора на прокуратурата. Назначени са експертизи, разпитват се свидетели и се преглеждат записи от камери в района, които биха могли да помогнат за изясняване на обстоятелствата около трагедията.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Благоевград и в социалните мрежи, където жители на града изразиха съболезнования към семейството на загиналото момиче и надежда за възстановяването на пострадалия младеж.

Очаква се през следващите дни от полицията и прокуратурата да предоставят повече информация по случая.

Ден на траур Благоевград Трагедия Непълнолетни Инцидент Разследване Употреба на наркотици Жилищен блок Квартал Струмско Обществен отзвук
Последвайте ни
Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 2 дни
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 2 дни
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 2 дни
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малко популярни, но практични функции в Windows

Малко популярни, но практични функции в Windows

Технологии Преди 42 минути

Windows е операционната система, която е добре позната на милиарди хора, но въпреки това все още в нея има доста функции, които не се използват от мнозина, въпреки че могат да бъдат доста полезни и да пестят време

,

Черна гора иска да влезе в ЕС: Ще позволи ли Белград?

Свят Преди 1 час

Днес страната се смята за отличник сред кандидатите за прием в ЕС, но все още е белязана от корупция, нерешени проблеми и силно политическо влияние на Белград

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Свят Преди 11 часа

Полицията е започнала разследване по случая

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

Свят Преди 12 часа

Засега единственото възможно обезщетение ще бъде по около 1200 евро на домакинство

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Свят Преди 12 часа

Визитата на Вучич в Китай се осъществява по покана на китайския президент Си Цзинпин

<p>Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще</p>

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 12 часа

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио

<p>Трима непълнолетни затворници раниха надзиратели в Германия</p>

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Свят Преди 12 часа

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

България Преди 13 часа

Певицата е отменила планираните си участия през следващите дни, за да се посвети на семейството и погребението

<p>Китай стартира ключова космическа мисия</p>

Китайска космическа станция „Тянгун“ приема нов екипаж от „Шънчжоу-23“

Любопитно Преди 13 часа

Подготвя се първият едногодишен орбитален престой на тайконавт

<p>Тръмп сложи край на 60-годишната практика за издаване на зелени карти</p>

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Свят Преди 14 часа

Промяната, критикувана от правозащитни организации, е поредната значима стъпка на администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на имиграционната политика

<p>Какво знаем за руската атака с &bdquo;Орешник&ldquo; срещу Украйна (ОБЗОР)</p>

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Свят Преди 14 часа

Украинските власти съобщават за десетки ракети и стотици дронове

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Свят Преди 14 часа

Италианският премиер призова за продължаваща подкрепа и усилия за справедлив мир.

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Свят Преди 14 часа

Белият дом настоява за внимателен подход в преговорите с Техеран

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Свят Преди 16 часа

Демонстрантите заявиха, че няма да спрат, докато „режимът не бъде премахнат“

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Свят Преди 16 часа

Температурата в резервоара с токсични вещества продължава да се покачва

<p>Мощен взрив удари пътнически влак&nbsp;в Пакистан</p>

Взрив в Пакистан - пътнически влак дерайлира след атака в Квета

Свят Преди 16 часа

Властите разследват причините за експлозията в провинция Белуджистан

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 25 - 31 май: Късметът е на ваша страна, възползвайте се

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 25 - 31 май

Edna.bg

Нов треньор води Лудогорец срещу ЦСКА?

Gong.bg

Сълзи на раздяла: Бернардо Силва се сбогува с Пеп и Ман Сити

Gong.bg

Очакваме до 30 градуса в края на май

Nova.bg

Бедствието в Габровско: Около 100 къщи са засегнати от наводнението, един човек е в неизвестност

Nova.bg