Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

О бщина Благоевград обяви Ден на траур във връзка със случая, при който загина непълнолетно момиче, а тийнейджър е тежко пострадал след падане от жилищен блок в квартал „Струмско“. Решението беше взето в знак на съпричастност към близките и семействата на пострадалите.

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

В рамките на траурния ден всички тържествени и празнични мероприятия на територията на общината ще бъдат отменени. От местната администрация уточниха, че събитията, които не могат да бъдат отменени по организационни причини, ще започват с едноминутно мълчание в памет на загиналото момиче.

Тежкият случай разтърси Благоевград в неделя сутринта, след като младо момиче беше открито безжизнено пред жилищен блок в квартал „Струмско“. На място незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешната помощ.

По време на огледа на района около сградата служителите на реда са открили и непълнолетно момче в тежко състояние. То е транспортирано по спешност в столичната болница „Пирогов“, където лекарите продължават борбата за живота му.

По първоначална информация двамата младежи са употребили наркотично вещество преди инцидента. Към момента обаче официалните данни по случая все още се изясняват, а разследващите работят по всички възможни версии.

Разследването се води под надзора на прокуратурата. Назначени са експертизи, разпитват се свидетели и се преглеждат записи от камери в района, които биха могли да помогнат за изясняване на обстоятелствата около трагедията.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Благоевград и в социалните мрежи, където жители на града изразиха съболезнования към семейството на загиналото момиче и надежда за възстановяването на пострадалия младеж.

Очаква се през следващите дни от полицията и прокуратурата да предоставят повече информация по случая.