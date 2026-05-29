Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

П ремиерът Румен Радев заяви, че България все още не е получила положителен отговор от Съединените щати относно отпадането на визите за български граждани. По думите му страната ни разбира сложността на процедурите, но също така има свои национални приоритети и интереси.

Темата беше поставена от министър-председателя в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. Разбирам напълно сложността на нормативните процедури и необходимостта от време“, заяви Радев.

Той обаче подчерта, че България също трябва да защитава собствените си интереси.

„Ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София“, каза премиерът.

По думите му правителството все пак ще даде допълнително време на съюзниците на България, като днес Министерският съвет ще приеме решение за удължаване на престоя на самолетите и цистерните до края на юни.

„Това ще даде възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят подходящи локации“, обясни Радев.

Темата за визите остава ключова за България

Въпросът за отпадането на визите за български граждани при пътуване до САЩ остава една от дългогодишните външнополитически теми за България. Страната ни е сред малкото държави в Европейския съюз, чиито граждани все още се нуждаят от визи за краткосрочни пътувания отвъд океана.

През последните години българските власти многократно са поставяли темата пред Вашингтон, като основен критерий за включване в програмата Visa Waiver остава процентът на отказани визи да бъде под определен праг.

Според представители на българската власт страната изпълнява все повече от техническите и административните изисквания, но окончателното решение зависи от американската страна и от вътрешните процедури в САЩ.

Военното присъствие и сътрудничеството със съюзниците

Изявлението на премиера идва на фона на активното военно сътрудничество между България и съюзнически държави в рамките на НАТО, особено след началото на войната в Украйна.

През последните години летище София и други български военни и граждански бази се използват за логистични и съюзнически операции, включително за разполагане на самолети за презареждане и транспортна техника.

Темата за престоя на самолетите и цистерните на летище София предизвиква политически реакции през последните месеци, като според експерти подобни решения са свързани както със сигурността, така и с ангажиментите на България към съюзниците ѝ.

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3 процента, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

„Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж“, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.

Премиерът отчете и положителни резултати след срещите си в Брюксел. По думите му България е успяла да отблокира 370 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост още преди окончателното приемане на законите за Антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор.

„Това е резултат от доверието към правителството“, подчерта той.

Правителството ускорява работата по ПВУ

"Очакваме при една усилена работа да вземем огромна част от полагащите ни се средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но това означава много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет", заяви още премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на кабинета.

Той отбеляза, че Европейската комисия е отблокирана 370 млн. евро по ПВУ, които са дадени предварително, в аванс, заради доверието в правителството и експедитивните действия по разглеждане на законите, свързани с антикорупционната комисия и главния прокурор.

Радев отличи ученик от СМГ

В началото на заседанието на Министерския съвет премиерът акцентира и върху успехите на българските ученици.

Той съобщи, че малко преди заседанието е приел Никола Веселинов – ученик от Софийската математическа гимназия, който е спечелил първо място в един от най-престижните световни конкурси в областта на науката и инженерните специалности.

„Това е огромен успех за България и дава надежда за бъдещето на нашата страна“, заяви Радев.

По думите му именно успехите на младите хора са най-важният положителен знак на фона на динамичните политически и международни събития през последните дни.